VIDEO/ CASTEL CASTAGNA, DE ANTONIIS SINDACA BIS SENZA SFIDANTI: PRESENTATA L’UNICA LISTA

A Castel Castagna non ci sarà sfida elettorale: la sindaca uscente Rosanna De Antoniis è già riconfermata alla guida del Comune, essendo stata presentata una sola lista, “Insieme per Castel Castagna”. Nessun’altra candidatura è stata depositata entro i termini, circostanza che di fatto consegna alla prima cittadina un nuovo mandato, a patto che venga raggiunto il quorum alle urne. Un risultato che, secondo De Antoniis, è anche il frutto del lavoro svolto negli anni passati: “Saremo in continuità con quanto fatto finora”. L’appello resta comunque quello alla partecipazione: “Invito tutti ad andare a votare”, ha ribadito la sindaca, ricordando l’importanza del quorum per la validità dell’elezione. La squadra amministrativa sarà in gran parte confermata, con alcune novità. Tra gli obiettivi principali del nuovo mandato, quello di rendere il paese più attrattivo e contrastare lo spopolamento, puntando in particolare sul coinvolgimento delle giovani generazioni.