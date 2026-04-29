ELEZIONI MONTORIO / IL PD SOSTIENE ALESSIA NORI CANDIDATA SINDACA

Il Partito Democratico, in vista delle prossime elezioni amministrative, ha lavorato con impegno e senso di responsabilità per contribuire alla costruzione di una proposta civica unitaria, ampia e competitiva, capace di rappresentare un’alternativa credibile all’amministrazione uscente.

Questo percorso ha raggiunto nell’ultimo mese un momento cruciale, nel quale il PD ha espresso convintamente la propria fiducia nella candidatura a sindaco di Alessia Nori, riconoscendone il profilo e la capacità di interpretare un progetto condiviso per la comunità, maturata anche negli anni di opposizione coerente e responsabile alle amministrazioni di centrodestra.

Nel corso delle interlocuzioni che hanno portato alla definizione della lista, il Partito Democratico ha operato con spirito costruttivo, manifestando la propria disponibilità a partecipare anche in condizioni non pienamente corrispondenti alle aspettative iniziali, nella convinzione che l’obiettivo prioritario fosse la costruzione di un progetto unitario.

Pur in presenza di passaggi complessi e di scelte che hanno comportato una riduzione della propria rappresentatività, il PD ha ritenuto prevalente l’interesse generale a sostenere la formazione di una lista unica.

Per queste ragioni, il Partito Democratico conferma il proprio sostegno alla candidatura di Alessia Nori, nella prospettiva di offrire alla comunità una proposta credibile e alternativa.

Al tempo stesso, il PD sottolinea come il percorso compiuto renda ancora più necessario, per il futuro, consolidare pratiche fondate su chiarezza, rispetto reciproco e pieno riconoscimento politico tra le forze che condividono progetti comuni. - Partito Democratico di Montorio al Vomano -