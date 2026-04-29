MONTORIO / ALTITONANTE APRE LA CAMPAGNA IL 2 MAGGIO

Sarà una grande festa di comunità ad aprire ufficialmente la campagna elettorale della lista “Montorio c’è – Altitonante Sindaco”.

L’appuntamento è per sabato 2 maggio alle ore 18:00 in Via De Dominicis, nell’ambito del nuovo Polo scolastico: un luogo altamente simbolico, che rappresenta in modo concreto il percorso di rinascita e di cambiamento vissuto da Montorio negli ultimi 5 anni.

Non sarà una semplice inaugurazione, ma un momento di incontro, partecipazione e condivisione, aperto a tutta la cittadinanza. Sarà un’occasione per ritrovarsi, per guardarsi negli occhi, per sentirsi parte di una comunità che ha scelto di esserci e di costruire insieme il proprio futuro.

Proprio lì dove sta prendendo forma una delle opere più importanti per la città, si darà il via a un nuovo capitolo, all’insegna della continuità e della visione.

“Abbiamo scelto un luogo simbolico, perché racconta meglio di ogni parola ciò che è stato fatto e ciò che vogliamo continuare a fare – dichiara il candidato sindaco Fabio Altitonante –. In questi anni abbiamo lavorato per rimettere in moto Montorio, per restituirle prospettiva e fiducia. Oggi vogliamo condividere questo nuovo inizio con tutta la comunità.

Sarà un momento semplice ma autentico, fatto di persone, energia e partecipazione. Da qui ripartirà tutto: dallo stare insieme, dal confronto, dalla voglia di continuare a costruire. E lo faremo come sempre, insieme”.

La serata segnerà ufficialmente l’inizio della campagna elettorale nel segno di una comunità che si prepara al futuro con consapevolezza e determinazione.

(nota del candidato)