ELEZIONI/ CASTELLI FUTURA, UNA VISIONE CHE GUARDA AL DOMANI PARTENDO DALLE RADICI

C’è un filo invisibile che unisce passato e futuro, memoria e responsabilità. È da questo legame che prende forma “Castelli Futura”, una realtà nata dall’impegno di donne e uomini che hanno raccolto l’eredità morale e culturale di chi li ha preceduti, scegliendo di trasformarla in azione concreta per le generazioni che verranno. Il cuore del progetto è racchiuso già nel nome: “Futura”. Uno sguardo in avanti, rivolto soprattutto ai giovani, ai quali si vuole consegnare un patrimonio fatto di storia, identità e cultura, liberato però dalle logiche speculative e dagli interessi di parte. Un’idea di comunità che si costruisce oggi, con consapevolezza e responsabilità. Alla base della nascita della compagine c’è l’incontro tra competenze diverse e complementari. Professionisti, lavoratori, educatori e cittadini che nel tempo hanno maturato esperienze significative e che ora mettono a disposizione le proprie capacità per il bene comune. Dall’impegno nel campo del diritto, alla cura dell’educazione dei più piccoli, passando per l’arte della ceramica, la scuola, il lavoro nei campi e la tutela dei diritti dei lavoratori: ogni contributo diventa parte di un disegno più ampio. È una squadra che si riconosce profondamente nel territorio e nei suoi valori, che vive Castelli ogni giorno e ne condivide aspirazioni e sfide. Un gruppo che non si limita a immaginare il futuro, ma lo costruisce attraverso gesti concreti, partecipazione e spirito di servizio. Non a caso, il racconto di “Castelli Futura” si intreccia con una delle tradizioni più autentiche del paese: quella delle “Virtù”. Un piatto simbolo nato dalla semplicità e dalla cultura contadina, capace di racchiudere ingredienti poveri ma ricchi di significato, tramandati nel tempo insieme ai rituali della condivisione. Le “Virtù”, con il loro ingrediente segreto – il cerfoglio, noto localmente come “cirifù” – rappresentano molto più di una ricetta: sono un momento collettivo, un rito che ogni anno riunisce la comunità tra profumi, colori e convivialità, soprattutto in occasione della Festa del Lavoro. È proprio questa immagine a diventare metafora del progetto: così come il piatto nasce dall’armonia di elementi diversi, anche “Castelli Futura” si fonda sull’incontro di persone, esperienze e sensibilità. Un insieme che trova forza nella sua varietà, capace di creare qualcosa di unico. A tenere insieme tutto è un elemento fondamentale, difficile da definire ma impossibile da ignorare: l’identità castellana. Una radice profonda che continua a nutrire il presente e a indicare la strada per il futuro.