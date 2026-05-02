MONTORIO OTTIENE 2 MILIONI DAL PROGRAMMA RESTART: NUOVO ORATORIO E RIGENERAZIONE PER CONTRADA TORRITO

Un investimento da circa 2 milioni di euro per rafforzare servizi, spazi pubblici e infrastrutture. Il Comune di Montorio al Vomano centra un risultato significativo nell’ambito del programma Restart, ottenendo il finanziamento per la realizzazione del nuovo oratorio e per il primo lotto degli interventi di rigenerazione urbana in Contrada Torrito.

Si tratta di due opere considerate strategiche per il territorio, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e ampliare l’offerta di servizi, soprattutto in ambito sociale, educativo e sportivo.

Il progetto più rilevante riguarda la costruzione di un nuovo oratorio, pensato come uno spazio moderno e polifunzionale al servizio della comunità. La struttura ospiterà attività sportive, iniziative culturali ed educative, oltre a momenti di aggregazione per tutte le fasce d’età. A completare l’intervento è prevista la realizzazione di un’area verde attrezzata di circa un ettaro e di impianti sportivi, inseriti in un più ampio disegno di riqualificazione urbana nelle aree dei MAP e delle SAE.

Parallelamente, prenderà forma il primo lotto della rigenerazione in Contrada Torrito, una zona densamente abitata, dove gli interventi mirano a migliorare infrastrutture e servizi per i residenti.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Fabio Altitonante, che ha sottolineato il valore concreto del finanziamento: «Parliamo di opere che abbiamo fortemente voluto e progettato, e che ora diventano realtà. Il nuovo oratorio sarà un punto di riferimento per la comunità, uno spazio aperto e inclusivo, mentre gli interventi a Torrito miglioreranno sensibilmente la vivibilità di un’area che conta migliaia di abitanti».

Il primo cittadino ha inoltre evidenziato il contributo istituzionale ricevuto, ringraziando il presidente della Regione Marco Marsilio, il consigliere Mario Fiorentino e il direttore dell’USRC Raffaello Fico per il supporto al progetto.

Il risultato, viene spiegato, è stato reso possibile anche dalla rinegoziazione del programma Restart, che ha consentito al Comune di raddoppiare le risorse disponibili e definire un piano organico di interventi, supportato dallo studio di fattibilità del Politecnico di Milano.

Un passaggio che segna l’avvio concreto di un percorso di rilancio urbano per Montorio, con interventi destinati a incidere nel medio e lungo periodo sulla qualità della vita e sulla coesione sociale del territorio.