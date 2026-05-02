FOTO/ SCHLEIN A CHIETI LANCIA LEGNINI: “RIDURRE LA PRECARIETÀ DEL LAVORO”

Tappa abruzzese per la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, intervenuta a Chieti in occasione del Congresso delle Idee per sostenere la candidatura a sindaco di Giovanni Legnini.

Nel suo intervento, Schlein ha espresso parole di forte apprezzamento per Legnini, definendolo «una persona estremamente capace», sottolineando le esperienze maturate a vari livelli istituzionali e la capacità di ascolto dimostrata nel corso degli anni. «Sono certa – ha dichiarato – che sia la persona giusta per continuare a portare risultati per la comunità di Chieti».

Accanto ai temi locali, la leader dem ha affrontato anche questioni nazionali, a partire dal lavoro. «Bisogna ridurre la precarietà – ha affermato – seguendo l’esempio della Spagna, dove governo, imprese e sindacati hanno lavorato insieme per limitare drasticamente i contratti precari». Un fenomeno che, secondo Schlein, incide direttamente sulla qualità della vita: «Significa non riuscire a pagare un affitto, non poter costruire una famiglia e frenare la crescita economica».

Nel corso dell’incontro, spazio anche agli scenari internazionali. Schlein ha commentato le politiche commerciali dell’ex presidente americano Donald Trump, criticando l’ipotesi di nuovi dazi sulle auto europee. «Per l’Italia sarebbe un colpo durissimo», ha spiegato, chiedendo al governo italiano di intervenire sia sul piano interno – con il ripristino dei fondi per l’automotive – sia a livello europeo, promuovendo una risposta unitaria.

Critiche anche sul fronte energetico. La segretaria dem ha sollecitato l’introduzione di un tetto europeo al prezzo del gas e un’accelerazione sugli investimenti nelle rinnovabili. «Oggi in Italia abbiamo le bollette più care d’Europa – ha sottolineato – e serve una vera politica industriale che riduca il costo dell’energia e punti su una filiera pulita e sostenibile».

Un intervento che intreccia quindi temi locali e globali, con l’obiettivo di rafforzare la proposta politica del Partito Democratico in vista delle sfide amministrative e nazionali.