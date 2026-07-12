COPPA INTERAMNIA, L'AMBASCIATORE CECO CHIEDE SCUSA AI TERAMANI: «UN MALINTESO, NESSUNO AVEVA AUTORIZZATO LO SPOSTAMENTO DEI LETTI»

Arrivano le scuse ufficiali dell'ambasciatore dell'Interamnia World Cup per la Repubblica Ceca, Pavel Klempir, dopo le polemiche nate nei giorni scorsi per il trasferimento di alcuni letti da una scuola all'altra destinati a ospitare una squadra ceca partecipante al torneo.

In una nota, Klempir spiega che il club HC Hvezda Cheb, presente a Teramo per la quarta volta, aveva semplicemente chiesto di essere ospitato, come nelle precedenti edizioni, nella scuola Noè Lucidi. Una richiesta che gli organizzatori avevano accolto, senza però autorizzare né disporre il trasporto dei letti da un edificio all'altro.

Secondo l'ambasciatore, quanto accaduto sarebbe stato il risultato di un malinteso nella comunicazione tra le parti coinvolte. «Gli organizzatori non hanno mai autorizzato o dato istruzioni per il trasporto dei letti attraverso il ponte fino alla scuola Noè Lucidi», precisa, sottolineando come il club si rammarichi sia per l'episodio sia per il clamore mediatico che ne è seguito.

Klempir tiene inoltre a difendere l'immagine della squadra ceca, descrivendo i suoi componenti come «persone cortesi, empatiche e profondamente dedite alla pallamano e al rispetto delle regole», aggiungendo di non essere presente a Teramo al momento dei fatti perché bloccato a San Marino a causa di un guasto all'auto.

Pur estraneo all'accaduto, l'ambasciatore ha voluto rivolgere le proprie scuse ai cittadini teramani. «Mi sento di chiedere scusa a tutti i teramani. Probabilmente una comunicazione più rapida, chiara e trasparente avrebbe evitato questo spiacevole episodio», conclude, ringraziando la città per l'ospitalità e augurando «il meglio e tanta salute» a tutta la comunità.