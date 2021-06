IL RE CENSORE / LA FOCACCIA LIGURE DI PANE E DINTORNI... NON CONVINCE

Confesso che, la focaccia di Pane e dintorni, un ben organizzato sito di La Spezia, che propone prodotti tipici liguri, me l’aspettavo un po’ diversa. Avevo devia di scrivergli dopo aver letto la loro preeentazione: “La focaccia genovese, meglio conosciuta come focaccia alla ligure o semplicemente in lingua ligure a fugässa, è il prodotto simbolo della cucina ligure. Alta al massimo 2 cm si distingue dal pane perché prima dell'ultima lievitazione viene spennellata con un'emulsione composta da olio extravergine d'oliva, acqua e sale grosso e questo le dona, durante la cottura, un connubio tra fragranza e morbidezza unico al mondo… (etc)” e loro, con grande disponibilità, mi hanno mandato una prova d’assaggio: la confezione da tre focacce.

Buona, nulla da dire, ma un po’ anonima. Mi spiego: la scelta di un’atmosfera protetta e non del sottovuoto, ne protegge la forma, ma sacrifica la fragranza. Come tutti i prodotti da forno, il tempo spinge verso quella morbidezza che tende a farsi gommosa. Intendiamoci, è un ottimo prodotto, ma all’assaggio ha perso quella persistenza saporosa di sale e quella velatura oleosa, che avevo amato nelle focacce mangiate on the road a Genova.

PACKAGING: essenziale, scatola di cartone, migliorabile nella comunicazione (può bastare un foglietto com la storia della focaccia)

PREZZO: 10 euro per 3 focacce

GIUDIZIO FINALE: non convincente

LA ORDINEREI? Non so, forse un secondo assaggio... ma non so

SITO WEB: https://panedintornishop.it/

