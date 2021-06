IL RE CENSORE / LA PASTIERA DI PINTAURO... APPLAUSI A SCENA APERTA

Ho già scritto, in un’altra recensione, che la pastiera deve essere un’emozione, se non è un’emozione, non è una pastiera. Se vale questa regola, quella di Pintauro dolce e salato napoletano è una pastiera. Anzi: una grande pastiera. "Il nostro obiettivo è produrre pasticceria e rosticceria napoletana di alta qualità, con un’attenzione alle materie prime del territorio e al giusto proporzionamento degli ingredienti per dare un prodotto gustoso ma al contempo equilibrato", scrivono sul loro sito. E se questa è una promessa, l'hanno mantenuta. Ma andiamo per ordine, il pacco di polistirolo arriva in condizioni perfette, ancora pieno di ghiaccio secco, e si intuisce subito che c’è una scelta che va oltre l’eleganza. Sono prodotti congelati, pretendono un passaggio in forno, ma per non farti sbagliare c’è una guida perfetta, con tutte le indicazioni nutrizionali e le regole per la preparazione, oltre che una ricca e piacevole altra documentazione e, come è giusto che sia, cataloghi di tutta la produzione, che si muove su tre diversi target: prodotti semilavorati per pasticcerie; prodotti finiti da cuocere per bar, ristoranti e catering e prodotti finiti da cuocere per consumer in confezione casalinga.

Ma torniamo all’emozione, forno preriscaldato, pastiera in cottura, odore che sublima l’attesa (nel senso che la rende sublime), perché l’attesa del dopo forno è essa stessa ingrediente della pastiera. Poi, coi tempi e i modi dovuti, l’assaggio. Emozione. È una pastiera straordinaria, un confondersi non confuso di piaceri che si esaltano al palato, restituendo la percezione saporita e colta dj un dolce che, a Napoli, ha dignità del giorno di festa. E di festa comandata. Gli ingredienti sono tutti distinguibili, tutti con le loro peculiarità, tutti con la loro tipicità, tutti con la loro personalità. Personalità sì, perche questa è una Signora Pastiera, ha un suo carattere, una sua eleganza, un suo stile.

E genera emozione. Il pacco di Pintauro ospitava anche due scatole, con elegante interno dorato, di sfogliatelle: una frolla e una riccia. Ve ne parlerò.

PACKAGING: perfetto

PREZZO: chiedetelo direttamente al sito, la pastiera è proposta in dimensioni e packaging diversi.

GIUDIZIO FINALE: emozione, da applausi

LA ORDINEREI? immediatamente

SITO WEB: https://www.pintauro.eu/it/

ATTENZIONE: TUTTI I GIUDIZI DEL RE - CENSORE SONO LIBERI E INDIPENDENTI, LE AZIENDE CHE VOLESSERO SOTTOPORRE AL GIUDIZIO UN LORO PRODOTTO POTRANNO INVIARLO A : CERTASTAMPA, VIA MICOZZI 55 - 64100 TERAMO