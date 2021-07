IL RE CENSORE / I CANNONCINI DI SERGE MILANO, LA FORMA E LA SOSTANZA DELL'EMOZIONE

Siamo stati cresciuti, tutti, nella convinzione che forma e sostanza non siano la stessa cosa. Anzi: che una cosa sia la forma e una la sostanza. Non è sempre vero. Non lo è per “Serge Milano”, l’elegante boutique del gusto, che è riuscita nella quasi impossibile impresa di fondere l’essere e l’apparire, creando un intarsio di piaceri doppi, per la vista e per il palato. Nel rispondere alla mia mail, la pasticceria nata, dall’insaziabile ricerca dell’eccellenza di Sergio Gavazzeni (leggete qui la sua storia), ha deciso di farmi dono di un kit fai da te di 12 cannoncini con crema pasticcera, perché potessi avere la possibilità di godere (e mai verbo fu più appropriato) di un’esperienza davvero particolare. A cominciare dal packaging, con la dominante eleganza di un nero mai oppressivo, la cura dei dettagli fatta regola aziendale, l’attenta ricerca di una perfezione di forma che - e lo scoprirò - è anche perfezione di sostanza. I cannoncini, perfetti nelle loro simmetrie, viaggiano in un loro cofanetto, che ne preserva la fragranza e ne protegge la leggerissima sfoglia, mentre la crema pasticcera, nell’efficace scrigno tubettizato, viaggia in un contenitore isotermico in polistirolo di qualità (anche i polistiroli non sono tutti uguali), studiato proprio per le esigenze di “Serge Milano” e per garantire ai due scrigni di crema la protezione di tre (dicansi tre!) mattonelle refrigeranti (non le chiamerò mai “siberini”). La cura nel dettaglio è anche nella discreta indicazione del destinatario e nella semplicissima guida al piacere, che sarebbe ingiusto definire “istruzioni”. I cannoncini pretendono un rapido passaggio in forno (un paio di minuti, a rivitalizzarne la fragranza), poi vanno riempiti con la crema, che s’intenerisce appena al contatto con il calore, una spolverata di cipria di Pan di Spagna… e il sublime momento del piacere. Che è totale, puro, elegante e signorile, ma anche antico come il sapore della crema del giorno della festa. I cannoncini di “Serge Milano” (se ne avete la possibilità, visitate il centralissimo store di via Mazzini, a due passi dal Duomo) sono un’esperienza vera. Di piacere, vero.

PACKAGING: elegante, ricercato ma senza eccessi, funzionale. Perfetto.

PREZZO: 29 euro per il kit da 12 cannoncini

GIUDIZIO FINALE: esaltante

LI ORDINEREI? Sempre

SITO WEB: https://sergemilano.com/

