IL RE CENSORE / FOCACCIAONLINE.COM... QUANDO LA QUALITA' DIVENTA UNA REGOLA

Prima di scrivere delle due focacce oggetto di questa mia recensione (sì, perché saranno due, di due forni diversi), voglio e devo parlare di un sito: “https://www.focacciaonline.com". Perché è fatto bene, molto bene. Leggo: “è un sito di vendita e recapito a domicilio delle migliori focacce liguri. Con Focaccia OnLine è possibile ordinare le più rinomate focacce liguri (a oggi) e (presto) toscane, baresi, venete, messinesi e di altre tipiche località. L'esperienza di FocacciaOnLine, maturata anche attraverso visite presso i migliori panifici locali e la decennale partecipazione agli eventi culinari in tutta Italia ci ha permesso di scoprire e selezionare i migliori forni locali per garantire un alto standard di qualità, genuinità e affidabilità”. Chiaro, no? Non vende direttamente, ma sceglie e propone. Non produce, ma prova e suggerisce. Al punto che, quando riceve la mia mail, decide di rispondere come meglio non avrebbe potuto fare: “Le inviamo 4 pezzi di focaccia genovese, 4 pz di focaccia alle cipolle e 12 stuzzichini e la spediamo da entrambi i panifici per avere un metodo di paragone migliore!”. Il servizio è perfetto: le focacce partono lunedì appena sfornate e arrivano mercoledì. Scatole essenziali, ma l’apertura disvela un mondo a parte, nessun fronzolo, nessun orpello, nessuna ampollosa aggiunta nell’imballo: se di prodotto da forno si tratta, da forno deve essere la carta. E da forno è.

E’ come se fossimo appena tornati da una passeggiata a Chiavari e ci fossimo fermati a comprare la focaccia, perché chiavatesi sono entrambi i forni proposti dal sito focacciaonline.com, ovvero: Non solo pane (https://www.nonsolopanechiavari.it/) e Barbieri (https://www.panificiopasticceriabarbieri.it/).

Giudicarli, è impossibile, perché a differenza di altre esperienze precedenti (vedi) le focacce provate sono state tutte esaltanti. Certo, diverse nella loro pur rispettosa tradizionalità. Ma una recensione, per essere tale, deve giudicare. E allora giudicherò.

Tra quelle con le cipolle (mia insana passione), ho preferito quella di Non Solo Pane, perché più alta e morbida, insomma: più “focacciosa”, anche se quella di Barbieri è comunque prodotto di altissima scuola. Tra quelle “tradizionali”, forse per motivi opposti ho preferito quella di Barbieri, ma lo dico per dovere di giudizio, perché si tratta di prodotti di assoluta qualità.

PACKAGING: più adatto sarebbe impossibile

PREZZO: vista la varietà dell’offerta, consiglio di consultare il sito

GIUDIZIO FINALE: emozionante

LA ORDINEREI? Senza dubbio

SITO WEB: https://www.focacciaonline.com

