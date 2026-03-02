IL RE CENSORE / "RETROSCENA", A ROSETO IL TALENTO SI FA ESPERIENZA GASTRONOMICA



Riuscire ad imporsi sul palcoscenico della cucina rosetana, non era facile, vista la presenza di insegne ormai famose e di chef dall’arte riconosciuta. Eppure, “Retroscena” c’è riuscito. Eccome. Lontano da tovaglie candide e rituali ingessati, c’è un luogo che ha scelto la via più diretta e teatrale alla gastronomia: nessun tavolo, ma un unico grande bancone capace di accogliere oltre trenta commensali, disposti attorno a una scenografica isola centrale, uno chef table che regala l'orizzonte di un'arte evidentissima. Qui, sotto gli occhi di tutti, va in scena il talento del giovane chef Jiacun, anima e regista di un’esperienza che somiglia più a uno spettacolo che a una semplice cena. Di origini asiatiche — come l’intera brigata — ma accento veracemente abruzzese, Jiacun sorprende per la naturalezza con cui alterna battute e sorrisi a momenti di intensa concentrazione. Durante il servizio, la sua gestualità diventa precisa e quasi coreografica: salse intarsiate con minuzia, pesci e crostacei lavorati con rispetto e fantasia, composizioni che nascono in diretta fino a trasformarsi in piatti di seducente eleganza. Abbiamo scelto l’antipasto completo, che attraversa preparazioni calde, fredde e crude, vero manifesto della cucina del locale: un viaggio emotivo che cambia registro a ogni assaggio. Il pescato viene interpretato in una sequenza di variazioni virtualmente infinita, tra agrodolci sorprendenti e accostamenti audaci che rivelano un’ispirazione profonda. Non è soltanto esercizio di tecnica o di estetica: qui emerge un talento autentico, capace di coniugare creatività e gusto con rara naturalezza. A pochi mesi dall’apertura, questo indirizzo rosetano sta già giustamente conquistando uno spazio riconoscibile nel panorama gastronomico abruzzese. Merito di una proposta che sfugge alle categorie, sospesa tra cucina d’autore e performance dal vivo, e di un percorso sensoriale che coinvolge occhi, olfatto e palato con pari intensità. Un’esperienza che vale il viaggio e che segna la memoria di chi prende posto al bancone.









