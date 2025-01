IL RUGGITO: I GIANGUIDICI IGNORANO LE TRADIZIONI TERAMANE. DOPO SANT’ANDONJE CANCELLATI I GIORNI DELLA MERLA

Quando il freddo dell’inverno raggiunge il suo culmine e l’aria tagliente sembra promettere una lunga attesa prima dell’arrivo della primavera, si fanno largo nella tradizione popolare italiana i famosi “giorni della merla”.Si tratta di un periodo di tre giorni, ricco disignificati simbolici, leggende, offerte gastronomiche e superstizioni. I giorni della merla sono un piccolo ma affascinante angolo della nostra tradizione popolare - strettamente legata alle usanze contadine del passato -che unisce il ciclo stagionale alla figura della merla, uccello simbolo di resistenza e di trasformazione.Se oggi i giorni più freddi dell’anno sono facilmente prevedibili grazie alla meteorologia, il fascino di queste antiche credenze rimane intatto, e ci invita a riflettere su quanto la natura, anche in un’epoca tecnologica, possa continuare a esercitare un misterioso e potente fascino sulla nostra vita. Sono tantissime e in tutta Italia le iniziative per ricordare la nostra sacra tradizione perché i"Giorni della Merla" rappresentano un esempio di come il folklore possa arricchire il patrimonio culturale di un paese. Questa tradizione, apparentemente semplice, è un ponte tra passato e presente, un ricordo della vita contadina e della necessità di interpretare la natura per affrontare le sfide quotidiane.Eventi e celebrazioni legati ai "Giorni della Merla" si svolgono oggi ovunque con rievocazioni storiche in cui si racconta la leggenda della merla, accompagnate da canti e musiche popolari. In Abruzzo la tradizione è l’occasione per organizzare incontri e momenti di convivialità, in cui si condividono storie e si celebra la resilienza della natura e dell’uomoperché per chi ama il proprio territorio e tende a valorizzarne ogni aspetto i "Giorni della Merla" sono molto più di una semplice tradizione popolare. Racchiudono storie, valori e significati che si intrecciano con la cultura e la memoria collettiva. Sono un esempio di come il folklore possa sopravvivere al passare del tempo, adattandosi ai cambiamenti sociali, economici, gastronomici e climatici senza perdere il proprio valore simbolico. Che si creda o meno alla leggenda, i "Giorni della Merla" continuano a rappresentare un momento di riflessione e connessione con la natura, un’opportunità per guardare al passato e trarre insegnamenti utili per il presente e il futuro. E chissà, forse nei giorni più freddi di gennaio, c’è davvero un po’ di magia che ci ricorda quanto sia importante rispettare e proteggere il nostro mondo naturale. Tradizionalmente considerati i giorni più freddi dell'anno (non quest'anno) , i giorni della merla sono ancora oggi un tema di discussione e curiosità. La tradizione dei giorni della merla è strettamente legata alle usanze contadine.I giorni dal 29 al 31 gennaio venivano infatti considerati i più freddi dell'inverno, proprio alla fine di un mese che, nel calendario giuliano, era l'ultimo mese invernale. La parola “merla” fa riferimento al noto uccello dalla piuma nera, la merla appunto, che secondo le credenze popolari svolge un ruolo fondamentale in queste giornate. Una delle superstizioni più diffuse riguardo ai giorni della merla è quella che lega la merla stessa al freddo intenso..La superstizione, tramandata di generazione in generazione, vuole che il comportamento della merla – un uccello che in inverno si rifugia al riparo dal gelo – sia un segno del tipo di stagione che seguirà.In molte zone d’Italia, e anche in Abruzzo, si crede che se durante i giorni della merla il freddo è pungente e il cielo è particolarmente limpido, l’inverno avrà il suo culmine proprio in questi giorni, per poi cedere il passo a un febbraio più mite e a una primavera che arriverà più rapidamente. Tuttavia, se i giorni della merla sono più miti, si dice che l’inverno sarà più lungo e la primavera più lontana.Accanto alla superstizione, una delle leggende più popolari legate ai giorni della merla è quella che narra la storia di una merla bianca. Secondo il racconto, la merla era originariamente un uccello completamente bianco, simbolo di purezza.Tuttavia, un inverno particolarmente rigido costrinse la merla a rifugiarsi in un camino per sfuggire al freddo. Dopo essersi riparata per alcuni giorni dal gelo, l’uccello uscì completamente annerito dal fumo del camino, tanto che da quel momento le merle sono diventate di colore nero.La leggenda narra che da quel giorno, i giorni più freddi dell’anno fossero appunto quelli della merla, quando l’uccello che aveva subito l’onta del fumo del camino ricordava al popolo l’intensità del freddo invernale. Questa storia, oltre a spiegare il colore delle piume del merlo, simboleggia anche la resistenza e la capacità di adattamento alle difficoltà climatiche, valori che spesso si ritrovano nelle narrazioni legate alla natura e alla cultura contadina. I cosiddetti "Giorni della Merla"in tutta Europa rappresentano una tradizione popolare profondamente radicata nella cultura popolare. Esistono diverse versioni della storia, spesso legate a tradizioni locali. In alcune zone, si parla di una merla che sfida l’inverno cantando nei giorni più freddi, simboleggiando così il desiderio di superare l’asprezza del clima. In altre, la merla rappresenta un presagio meteorologico: se i giorni della merla sono particolarmente freddi, la primavera sarà mite e precoce; se invece sono caldi, l’inverno continuerà ancora per un po’. In Lombardia, ad esempio, si racconta che la merla si nascondeva sotto un ponte per ripararsi dal freddo, mentre in Emilia-Romagna la leggenda si lega ai raccolti agricoli, con la merla che avvisa i contadini dell’arrivo del gelo. Ogni variante aggiunge una sfumatura diversa alla tradizione, rendendola un mosaico di credenze e significati.Dal punto di vista scientifico, l’associazione tra i "Giorni della Merla" e il freddo più intenso dell’anno non è sempre confermata. Analizzando i dati meteorologici degli ultimi decenni, emerge che il periodo più freddo dell’anno, in Italia, si verifica spesso tra la metà di gennaio e l’inizio di febbraio, quindi non è lontano dal periodo indicato dalla tradizione. La coincidenza temporale potrebbe aver contribuito alla diffusione della credenza. Tuttavia, è importante sottolineare che le fluttuazioni climatiche possono variare notevolmente di anno in anno, rendendo difficile stabilire un legame preciso tra il folklore e le reali condizioni meteorologiche. Inoltre, il cambiamento climatico e il riscaldamento globale stanno progressivamente alterando i modelli climatici tradizionali. Negli ultimi anni, ad esempio, si è spesso registrato un gennaio più mite del normale, seguito da ondate di freddo intenso in febbraio o addirittura a marzo.