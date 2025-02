IL RUGGITO / “ORA POSSIAMO CONTINUARE “ . PIETRO QUARESIMALE ADERISCE A FRATELLI D’ITALIA .

L’avvocato Pietro Quaresimale è stato un ottimo Sindaco di Campli. E’ un fatto che non si discute. Quattro spanne sopra i precedenti, nuove idee, ampio spazio alla cultura, un modello turistico innovativo, rilancio della sagra, apertura ai “borghi più belli”.

Non solo.

L’avvocato Pietro Quaresimale fino ad un anno fa è stato il migliore assessore regionale al sociale tra quelli prima di lui. Non lo dico io ma del resto, lo dicono tutti coloro che hanno a che fare con il sociale. Lo dicono i fatti. Quaresimale ha completamente modificato la realtà importantissima attinente “il sociale”. Potrei scarrellare una pagina di cifre. Ricorderò solo che con il suo Piano sociale regionale, la dotazione economica è arrivata a 450 milioni di euro, mai così alta, il che ha rappresentato una epocale svolta per le politiche a favore delle persone fragili in Abruzzo. Ma non solo, per la prima volta con lui il paniere è stato condiviso con tutte le associazioni e portatori di interesse.

Penso alle sue scelte a favore della 'Vita indipendente', ovvero per promuovere la autodeterminazione delle persone con disabilità, finanziate con oltre 4 milioni di euro e dando riscontro a tutte le domande pervenute, come pure le misure a sostegno dei caregiver, ovvero a coloro che assistono familiari con gravi disabilità e non autosufficienti. Poi il capitolo dedicato all'autismo, e ricordo che per la prima volta è stata stanziata una dotazione economica autonoma di 2 milioni di euro. Mai neppure pensato prima. Dopo il trattamento riservatogli dalla Lega – a cui ha portato 9000 preferenze alla prima elezione il più votato d’Abruzzo nel centrodestra + 7000 un anno fa – dopo aver subito il tradimento dei voltagabbana e le maldicenze dei senza volto, fin troppo tardi ha lasciato il partito che gli ha girato le spalle di fatto azzerando la Lega in provincia. Che ora dovrà fare molta fatica per rimettere insieme i cocci lasciati da D’Eramo che vive le sue giornate appeso ad un filo doppio con la fine che farà Matteo Salvini a ottobre 2025. .

E ancora una volta lo ha fatto con il suo stile signorile “Sono stati sette anni importanti, di grande lavoro e di grandi soddisfazioni, nel corso dei quali mai ho fatto venir meno il mio massimo impegno, costruendo un vissuto politico e umano che resterà per sempre parte delle mie emozioni più vere, ma in ogni nostro percorso viene il momento di seguire altre ispirazioni. Lascio la Lega ai quali auguro le migliori fortune” .

Ricordo infine agli smemorati a gettone che Quaresimale è stato il primo sindaco abruzzese ad aderire alla Lega nel 2017 e subito si schierò a fianco del presidente Marco Marsilio . Quello di Quaresimale è un addio senza rimpianti ad una Lega che avrebbe potuto dare molto di più.

Oggi da persona perbene, con la sua esperienza e onestà da amministratore di grande valore noto per il suo profondo attaccamento al territorio, dimostrato nel corso della sua lunga attività politica e istituzionale sceglie di continuare a dare il suo contributo alla politica abruzzese scegliendo di aderire a Fratelli d’Italia. Bene hanno fatto il segretario regionale EtelSigismondi e la brava passionaria segretaria provinciale Marilena Rossi a favorire il suo ingresso nel partito. Una scelta maturata da tempo – ne sono testimone - apprezzando le posizioni del governo nazionale e della premier Giorgia Meloni . La sua esperienza e la sua dedizione rappresenteranno un importante valore aggiunto per Fratelli d’Italia.

Leo Nodari