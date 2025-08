IL RUGGITO: A TERAMO NON CI SONO LIMITI ALL’AMORE MATERNO



Secondo una tradizione non detta, le persone hanno il loro primo figlio tra i 20 e i 30 anni. Più spesso che no, un secondo bambino arriva qualche anno dopo il primo. Tuttavia, la realtà moderna detta nuove regole. Le persone vogliono vivere per se stesse, realizzare le loro carriere, viaggiare prima di legarsi agli obblighi coniugali e genitoriali. O forse un incontro fatidico con un partner che vuole figli avverrà dopo i 40 anni? È anche abbastanza normale non voler diventare madre in giovane età per poi cambiare l’idea. Quando una persona raggiunge una certa età (40-50 anni), spesso ha già una certa stabilità finanziaria, esperienza di vita e flessibilità, che può rendere più facile la cura e l’educazione dei figli. Tuttavia, non si deve pensare che tutte le risposte alle domande che sorgono verranno automaticamente. Nessuno è ancora riuscito a farlo, indipendentemente dal numero di anni. I bambini con una grande differenza d’età spesso uniscono le famiglie e le rendono più amichevoli. I più grandi vengono coinvolti attivamente nella cura dei più piccoli e diventano più responsabili.

Ma a Teramo il miracolo della maternità non ha più età: una donna di 55 anni è diventata madre grazie alla procreazione medicalmente assistita. La piccola C.C. è nata in perfetta salute, portando gioia e felicità ai suoi genitori. Il dottore Francesco . Ciarocchi è il responsabile di questo successo. E’ stato lui con le sue note capacità professionali, la sua esperienza e il suo rigore scientifico a supportare in maniera fondamentale e guidare C.F. durante tutto il percorso di gravidanza. La sua attenzione e competenza hanno reso possibile questo meraviglioso lieto fine. Questo episodio dimostra che non ci sono limiti all' amore materno e che, con il giusto supporto medico, ogni donna ha il diritto di realizzare il suo sogno di diventare mamma, indipendentemente dall' età.

Un ringraziamento speciale al ginecologo che ha reso possibile questa bella storia e un augurio sincero a tutte le donne che non devono rinunciare ai loro sogni.

Leo Nodari