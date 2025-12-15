IL RUGGITO DI LEO: TORTORETO E’ LA “REGINA DEL TURISMO ABRUZZESE” 2025

Tortoreto è la città “Regina del turismo abruzzese” per l’anno 2025.

A decretarlo è l’Associazione “Abruzzo turismo e cultura”aptche consegnerà la targa al Sindaco Domenico Piccioni e all’assessore Giorgio Ripani nel corso della BMT la Borsa mondiale del turismo che si svolgerà alla Mostra d'Oltremare di. Napoli dal 12 al 14 marzo 2026. A consegnare la prestigiosa targa nella sala “Turismo estate” sarà il Ministro del turismo Daniela Santanchè.Un importante riconoscimento che riflette la crescente popolarità della città della costa teramana nel panorama del turismo italiano.La prestigiosa targa “regina del turismo abruzzese” – per la prima volta assegnato ad una città della Provincia di Teramo - è un riconoscimento per le città turistiche selezionate tra quelle che dall’analisi dell’andamento della stagione estiva 2025 sono risultateavere valori più che positivi, e in modo particolare :

1. quelle che ha nno fatto registrare una buona crescita complessiva rispetto all’anno e agli anni precedent i dal 1 giugno a l 30 settembre ;

2. che nei mesi estivi hanno superato in maniera significativa i dati “reali” dell’anno precedente ;

3. che hanno sviluppato un calendario di manifestazioni ricco e articolato in grado di soddisfare le diverse fasce di turisti ;

4. che insieme alle tradizionali attività estive ha nno offerto manifestazioni culturali di qualità con personaggi di spicco del panorama nazionale realizzando così un marketing territoriale pensat o per valorizzare l’immagine e potenziare l’attrattività turistica della città nel presente e per il futuro;

5. che hanno svolto un ottimo lavoro di promozione territoriale ;

Tra i punti forza importanti per la vittoria di Tortoretosono emersi l’ospitalità calorosa, la qualità cibo locale, la pulizia della città e delle strutture e soprattutto la bellezza del paesaggio naturale oltre la bandiera blu.

I turisti e i cittadini intervistati nell’estate 2025 sono stati invitati a valutare le città proposte secondo parametri precisi: luoghi d’interesse, qualità del cibo, ricchezza culturale, cordialità degli abitanti, rapporto qualità-prezzo e possibilità di shopping. Il punteggio finale rappresenta la media di tutti questi fattori.

A Tortoreto, secondo i dati elaborati dalle dichiarazioni dell’imposta di soggiorno fino al 30 settembre, l’incremento è stato del 3,5% nei pernottamenti e del 16% negli arrivi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.Il segno più riguarda sia il comparto alberghiero che quello extra-alberghiero. Il secondo cresce con un +14%, pari a 14.000pernottamenti e 3.100 ospiti, mentregli hotel registrano un aumento con 5.100 pernottamenti e 14.000 visitatori. Un risultato che, conferma il buono stato di salute del settore ricettivo e la capacità di Tortoreto di mantenere standard qualitativi elevati, intercettando un turismo sempre più diversificato.Il successo di Tortoreto non arriva per caso,raggiungendo un sentiment record di 94 su 100 tra i turisti intervistati con un insieme di dati che conferma la crescente soddisfazione sia delle famiglie che dei single, per le esperienze diversificate, sostenibili e di qualità, con un’attenzione sempre maggiore all’innovazione per migliorare l’accoglienza e l’interazione con i turisti che scelgono la regina della costa abruzzese.

Leo Nodari