IL RUGGITO DI LEO: XXIII RASSEGNA “AMORE PER L’ABRUZZO” 20 STELLE ILLUMINERANNO IL CIELO DI TORTORETO







Gianni Letta, Bruno Vespa, Michele Placido sono tra gli invitati della rassegna “Amore per l’Abruzzo” che prenderà il via il 1 agosto sul lungomare di Tortoreto con il fantastico concerto delle “ Mulieres” il famoso gruppo di musica tradizionale tutto al femminile guidato da Valentina Latiano che si è recentemente esibito al Senato e ha rappresentato l’Italia come ambasciatrici della tradizione popolare al Parlamento Europeo.

La sera del 2 agosto 20 eccellenze abruzzesi si alterneranno sul palco di Largo Carducci per il PREMIO AMORE PER L’ABRUZZO che sarà consegnato all’imprenditore Alberto Leonardis, manager ed editore abruzzese che ha recentemente acquistato “La Stampa” di Torino e al generale dei Ros dei Carabinieri Angelo Tomasetti che ha coordinato l’attività per l’arresto di Matteo Messina Denaro, con loro Roberto Pavone “Abruzzese medio” creatore digitale particolarmente seguito dai giovani sui social e Antonello Troiano il primario del reparto di oculistica dell’ospedale “Mazzini” della Asl di Teramo, ma anche Gen.ziana la giovane Alessandra Primiterra che rinnova e difende le tradizioni abruzzesi con la sua simpatica nonna fino al Pineto Volley “Abba”, Jacopo Sipari da Pescasseroli direttore dell’Istituzione sinfonica Abruzzese, poi il musicista Francesco Fina la soprano Chiara Tarquini, gli stilisti Andrea Sedici e Emanuele Di Blasio, l’editore Paolo De Siena, la discografica Raffaele Tenaglia e il giornalista Martino Spada.

Ricordiamo che il PREMIO AMORE PER L’ABRUZZO dal 1996 attraverso i suoi rappresentanti, cerca di dare il giusto riconoscimento a tutte quelle individualità che si sono contraddistinte per dare lustro alla Regione attraverso il loro impegno nei diversi settori. il premio – istituito nel 1996, e ritenuto uno dei più importanti in Regione per il prestigioso e unico “palmares” che può vantare – viene attribuito a personaggi abruzzesi di spicco che si sono distinti a livello nazionale e internazionale. Come da statuto questo Premio “ha l’intento di gratificare gli abruzzesi che abbiano raggiunto risultati importanti nei diversi settori professionali, imprenditoriali, sociali e culturali, e onorare persone o istituzioni che in qualche modo si siano distinte nell’impegno sociale e civile in favore dell’Abruzzo. E, con questo loro impegno straordinario, abbiano contribuito all’accrescimento e alla diffusione del prestigio della Regione Abruzzo”. L’iniziativa di valorizzazione delle migliori energie del nostro territorio intende dunque disegnare una mappa dell’eccellenza nella cultura, nella imprenditoria abruzzese, e nel campo dell’impegno sociale e civile, mettendo in luce “ l’Abruzzo migliore “ e testimoniando, le potenzialità di una Regione ricca di testimoni importanti . “Abrzzo forte e gentile” è lo slogan scelto per questa edizione 2026. E’ questa l’immagine forte che emerge dai vincitori, tutti testimoni di esperienze concrete di impegno e alta professionalità che rappresentano la parte positiva della nostra Regione e del Paese. Un premio per i personaggi abruzzesi che si sono distinti a livello nazionale e internazionale, raggiungendo risultati importanti nei diversi settori professionali, imprenditoriali, culturali, persone che si sono distinte nell’impegno sociale e civile a favore della loro terra. Insomma, un impegno straordinario, che ha contribuito all’accrescimento e alla diffusione del prestigio dell’Abruzzo.

Leo Nodari