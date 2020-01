LE PAGELLE DEGLI ASSESSORI / MARIA CRISTINA MARRONI

Vicesindaco con deleghe: - Pubblica istruzione e servizi connessi al diritto allo studio; - Assistenza scolastica ; - Comunità educativa; - Pari opportunità e contrasto alle discriminazioni di genere; - Rapporti con le Università e con gli altri enti di istruzione; - Politiche e progettualità comunitarie e rapporti internazionali; - Diritto al gioco e alla creatività; - Organizzazione del personale.

VOTO PAGELLE 2019: 5

Sinceramente, ci aspettavamo qualcosa di più dalla Marroni, anche se in questo non facile 2019 l’impegno non è mancato, tanto che sale di un voto rispetto all’anno precedente e raggiunge la sufficienza. Paga, come più volte detto in passato, il fardello pesante di una lista di appartenenza che non le giova, prima perché mentre la vicesindaca cercava di dare al suo ruolo una connotazione sempre più istituzionale, anche nel segno di una logica di squadra, la lista esternava in direzione spesso contraria, creandole imbarazzi e difficoltà in Giunta; adesso perché la vis polemica di quella stessa lista si è dissolta (probabilmente fiaccata dalle numerose azioni legali che hanno colpito il fondatore), lasciando il posto ad un nulla fatto di niente. La Marroni è sola, quando ne prenderà atto e deciderà di rompere con il passato e guardare al futuro, anche accompagnando i suoi due consiglieri in un gruppo diverso, potrà finalmente avere la libertà di essere l’assessore che Teramo si aspetta che sia.

Adamo