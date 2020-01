LE PAGELLE DEGLI ASSESSORI / GIGI PONZIANI

Assessore fino al 2 ottobre 2019 / Cultura, politiche culturali e valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico e culturale della città; - Laboratori per le attività culturali; - Rapporti con gli Enti di ricerca, le istituzioni e le associazioni culturali; - Valorizzazione delle specificità scientifiche e culturali; - Tutela, recupero e valorizzazione del Polo museale; - Rapporti con il sistema bibliotecario. - Valorizzazione e promozione dell’immagine della città; - Toponomastica.

VOTO PAGELLE 2019: 7 e mezzo

Gigi è la grande delusione del 2019. Non per quello che rappresenta, ovviamente, ma per quella che è stata la parabola del suo assessorato. L’anno scorso l’avevamo premiato col voto più alto tra tutti i signori della Giunta, perché avevamo rilevato nella sua stessa nomina un “cambio di rotta” che avrebbe potuto giovare moltissimo alla nostra città. Non ha resistito, però, alle logiche contorte di u meccanismo amministrativo che, quello sì e prima di tante altre cose, avrebbe bisogno di una vera e propria rivoluzione culturale. Demotivato, stanco dell’enorme dispersione di energia che pretende l’organizzazione di un evento anche minimo, ci ha lasciato il tratto splendido di quelle lezioni di storia che sono state un delizioso ricamo di bellezza, ma poi è andato via.

Adamo