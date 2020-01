LE PAGELLE DEGLI ASSESSORI / VALDO DI BONAVENTURA

Assessore - Ambiente e sviluppo sostenibile; - Cura, decoro e manutenzione; - Valorizzazione e cura dei Parchi urbani. - Politiche energetiche; - Lotta al degrado e miglioramento della fruibilità degli spazi urbani e periurbani; - Programmazione e gestione del ciclo integrato dei rifiuti; - Chiusura discarica La Torre; - Manutenzione e gestione degli immobili comunali, della rete viaria, della pubblica illuminazione; - Politiche per il benessere degli animali; - Educazione ambientale; - Protezione civile. - Valorizzazione e redditività degli immobili comunali; - Politiche per il diritto alla casa, gestione alloggi ERP e rapporti con l’ATER.

VOTO PAGELLE 2019: 1

L’anno scorso l’avevamo severamente punito, con il voto minimo possibile (visto che lo zero non lo consideriamo un voto), perché aveva deciso di censurarci, negandoci interviste anche nelle conferenze stampa da lui stesso convocate. Adesso, con noi ha ripreso a parlare (almeno fino a quando non leggerà questa pagella), quindi il voto sale a quello che gli spetta di diritto. Cioè, 3. Un 3 che risente anche, e soprattutto, in negativo, della “pennellata” di asfalto data alle nostre strade cittadine, annunciata quale grande rivoluzione migliorativa ma che, e ne siamo più che certi, durerà quanto un cornetto algida lasciato sotto l’ombrellone. Per fortuna, da qualche settimana ci viene risparmiata la pietosa cronaca quotidiana della vita delle papere della Villa e la pubblicazione di foto dell’assessore in versione SuperValdo che s’arrampica sugli alberi per potare. Ci fermiamo qui, leggete le deleghe di Di Bonaventura… capirete perché questo 3, in fondo, è un gran voto.

Adamo