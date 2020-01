LE PAGELLE DEGLI ASSESSORI / STEFANIA DI PADOVA

Assessore - Pianificazione e Governo del Territorio; - Edilizia privata- SUE; - Riqualificazione e rigenerazione urbana; - Connessione dell’area urbana con le periferie e le frazioni; - Attuazione e realizzazione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche; - Traffico, trasporti e mobilità sostenibile; - Rapporti con società concessionarie di energia gas ed acqua; - Tutela, valorizzazione e rilancio del centro storico; - Ricognizione e recupero del patrimonio scolastico e culturale.

VOTO PAGELLE 2019: 7

Pagella insufficiente per l’assessora, alla quale - e lo rimarchiamo - non è mancato l’impegno, anzi. Paga, e per questo scivola nel terreno delle insufficienze, il mancato raggiungimento di risultati (vedi il sottopasso ipogeo di Villa Pavone senza rampe pedonali) e quell’incastro di ritardi e incertezze (vedi trasporto pubblico) che, però, non sono colpa sua. Certo, ne risponde in quanto assessore e se ne carica politicamente la responsabilità, ma sappiamo fin troppo bene quanto sia difficile se non impossibile gestire un assessorato che, di fatto, è la somma di tre assessorati delle precedenti amministrazioni. Più volte, anche da queste pagine, abbiamo invocato quel rimpasto che la libererebbe di una parte del fardello. Pare che il Sindaco adesso sia convinto. Quasi…

Adamo