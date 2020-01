LE PAGELLE DEGLI ASSESSORI / SIMONE MISTICHELLI

Assessore - Politiche sociali e socio-assistenziali, welfare e coesione sociale; - Politiche per il lavoro; - Politiche per la famiglia; - Politiche per la disabilità e per l’eliminazione di ogni barriera; - Lotta alla povertà; - Rapporti con il volontariato e servizio civile.

VOTO PAGELLE 2019: 5

L’anno scorso scrivemmo di lui: “S’è visto ancora troppo poco. Sappiamo che sta riprogrammando tutta una serie di iniziative che possano tentare di alleviare la quotidiana condizione di chi vive in povertà, così come nuove azioni per il superamento delle barriere di ogni genere. Però c’è ancora tanto, tantissimo da fare”. E' rimasto tutto esattamente così. Tranne che per il pagamento del Contributo di autonoma sistemazione, che non è un merito suo, di Mistichelli non abbiamo ricevuto notizia di iniziative realizzate. Il voto risente pesantemente della "farsesca" inaugurazione dello sportello lavoro, aperto...per non lavorare, o meglio: inaugurato con tanto di annuncio di date e orari, cioè un giorno ogni tanto, per poi scoprire che si dovevano organiozzare "giornate di presentazione" e forse una gara per la gestione. Ai nostri occhi, è sembrata una inutile passerella per chiudere l'anno con un "qualcosa di fatto" in più. Ma se è un "qualcosa di fatto"... male, il voto non può che essere conseguente.

Adamo