NUOVO ATTACCO DURISSIMO DI TERAMO 3.0 ALLA MAGGIORANZA... SINDACO, E' L'ORA DELLE SCELTE...

Che senso ha la presenza di Teramo 3.0 in una maggioranza nella quale non ha alcuna voglia di restare, anzi: nella quale vuole restare ma - si direbbe - solo per trovare la possibilità di attaccarla dall’interno? Anche ieri sera, è andata in scena l’ennesima pantomima politica di una amministrazione che soffre fin dalla nascita per un “vulnus” insanabile: la presenza appunto di teramo 3.0, che per anni ha vomitato - per bocca del segretario/ideologo/fondatore Cristian Francia di tutto su gran parte dei partiti e degli uomini dell’attuale maggioranza, non risparmiando strali neanche allo stesso Sindaco e poi, per quella che è e resta la peggiore scelta politica dello stesso Sindaco, si è ritrovata a gestire una poltrona da vicesindaco. L’assessorato ci stava, ma il vicesindaco è sembrato a tutti un tentativo di placare gli attacchi. E per un po’ è andata bene. Ma solo per un po’, perché all’atto dell’elezione del Presidente della Provincia, Francia festeggiava col centrodestra… e alle Regionali, non è un mistero che Teramo 3.0 abbia portato un candidato della Lega. Adesso, poi, l’apoteosi, visto che sarebbero ormai dichiarati gli amorosi sensi col gruppo gattiano, e questo giustificherebbe non solo la publica esternazione gattobliana di Ginoble sul gradimento alla Marroni, ma anche l’assenza della stessa Marroni oggi alla conferenza stampa sul Ruzzo e ieri alla riunione che ha visto, invece, il di lei marito e segretario attaccare a testa bassa contro Sindaco e maggioranza. SI avvicina il rimpasto… Sindaco, faccia il Sindaco… indichi l’uscita a Teramo 3.0. Ieri la scusa era il'inutile mantenimento in vita del Cope che non serve davvero a nulla, domani?