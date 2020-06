IL GIGIONEGGIARE TRISTE DI UN LEADER IN FOTOCOPIA SBIADITA...

Gigioneggia. Imbonisce. Con i tempi ormai rodati, regala battute ad effetto: una mutanda di Salvini, una gaffe dei cinquestelle, gioco facile. Avanspettacolo della politica, ma di una politica che non fa politica. O almeno, non fa quella che oggi serve all’Italia. Il Matteo Renzi visto oggi a Teramo, è l’ombra sbiadita, la fotocopia in bianco e nero di quello che girava l’Europa da premier. La piazza è piena, quanto può esserlo ai tempi del Covid. Controlli agli ingressi, termoscanner e documenti, e c’è chi prova ed evitarli definendosi “non iscritto ad alcun partito”, come se il virus colpisse solo i tesserati, ma non c’è politica. Ci sono i politici, anche quelli che non ti aspetti (leghisti e azzurri), ma soprattutto quelli che ti aspetti, cioè tutta la colonia dei miracolati gattobliani guidati da patron Tommasoma non c’è la politica. Renzi arriva con 40 minuti di ritardo, ma ci sta, e coglie l’occasione - pur dichiarando di non volerlo fare - per infilare in quei 40 minuti le gru della mancata ricostruzione aquilana e l’autostrada coi suoi viadotti dai piloni morbidi. Prima di cominciare, però, c’è la passerella dei bambini, con tanto di filastrocca recitata male come le poesie a Natale in piedi sulla sedia, e benedizione papale con gomitatine tra l’ex presidente del Consiglio e gli alunni teramani. Provincialismo a piene mani, overdose di presenzialismo scolastico, inutile strumentalizzazione di ragazzini extra orario scolastico. Anche perché, e c’era un banchetto pieno di libri a ricordarlo, questa era la presentazione di un libro. Scritto da Renzi, anche se qui è necessario concedere spazio al dubbio… visto che non ricordava neanche il nome dell’editore. Posso dirlo per esperienza: nessuno che scriva un libro.. dimentica chi mette i soldi per farlo leggere. Ergo… ma in fondo non conta. Politici di questo livello, hanno ghost writer. Loro, i politici, ci mettono la firma e la faccia nelle presentazioni. E Matteo Renzi è venuto a presentare il libro, “La mossa del cavallo”, poi s’arrampica sugli specchi per spiegare cosa c’entri in copertina Enea col padre Anchise e il figlio Ascanio, con la mossa del cavallo. Che poi, e chi gioca a scacchi lo sa, non è una delle mosse più belle, anzi: è il passo doppio di un ballo indeciso, il salto ardito di un cavaliere senza coraggio, perché si lancia un po’ sì e un po’ no, due passi avanti e uno di lato. Come nella gigioneggiante oratoria di Renzi: attacca gli “altri” di Zingaretti e i Cinquestelle, e poi di lato a governar con loro. Attacca in due passi Bonafede e poi di lato a salvargli la poltrona. Teorizza il ritorno alla politica delle prospettive e degli orizzonti, e poi di lato a fare il premier senza essere stato eletto. In platea cerco gli sguardi di Camillo D’Alessandro, di Dodo Di Sabatino e di Cristina Marroni, persone delle quali non ho sempre apprezzato posizioni e scelte, ma alle quali riconosco un “livello”. E immagino quanto soffrano, nel sentire il leader del loro partito cercare l’applauso sul Papeete, spiegare il Mes come se parlasse di un Findomestic per la lavatrice o argomentare senza argomenti sul rischio dell’uscita dell’Italia dall’Euro. E quando sente che la piazza si distrae, sfodera "Salvini voleva i pieni poteri" e arriva l'applauso un po' fiacco.. In realtà, è tutto impalpabile… e mentre lui parla… sento scivolare su tutta la piazza, come una nebbia invisibile, una vecchia canzone di Guccini: “Il sole che calava già, rosseggiava la città,

già nostra e ora straniera e incredibile e fredda, come un istante "déjà vu”, ombra della gioventù, ci circondava la nebbia…”. In un ritaglio di tempo rubato al firmacopie, parla coi giornalisti e rivendica i suoi meriti per l'Abruzzo, ma in un attimo, tutto mi appare per quello che è, la recita malinconica e un po’ triste di un vecchio attore che un tempo era stato famoso. «Io non ho più niente da chiedere per me.. dice» ed è una gaffe che avverto con una punta di fastidio, mentre gocciola una pioggerellina che - almeno quella - sa di fresco. Il resto, è “…qualcosa che non resta, frasi vuote nella testa e il cuore di simboli pieno…”

Adamo