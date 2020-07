CERTASTAMPA È IL SITO PIÙ LETTO DI TERAMO E IL SECONDO PIÙ LETTO IN ABRUZZO

A beneficio di chi, affacciatosi di recente in rete, nel disperato e infruttuoso tentativo di ritrovare nel web una perduta verginità giornalistica, pur avendo nella gerla un carico di fantasmi grande quasi quanto il proprio ego, e continua a tentare di accreditarsi professionalmente calunniando chi sa far meglio, ho deciso di chiedere a rankank.com, un sito specializzato nel censimento del pubblico di ogni singolo sito al mondo, la graduatoria aggiornata dei siti abruzzesi. E ve la pubblico. Non temete, non mancherà chi vi racconterà che rankank non è affidabile, che per qualche oscuro intreccio logaritmico i dati non sono esatti, magari che c’è anche qualche trama complottistica internazionale. Io non lo so, io so quello che vedo. E quello che vedo è che certastampa è il sito più seguito tra quelli della città di Teramo, e il secondo in Abruzzo, dietro cityrumors che occupa, meritatamente, il primo posto in Abruzzo. A confermare il prestigio del giornalismo web teramano, anche il fatto che cityrumors, certastampa e emmelle occupano il podio di una classifica che vede al quarto posto il sito del Centro, il più diffuso quotidiano regionale. Ripetiamolo: si tratta dei dati di rankank, non di scienza, ma sono dati che il sito elabora per tutti con lo stesso sistema. Di assoluto prestigio anche il risultato del sito rpiunews.it, che nonostante sia nato solo da due anni, è già al secondo posto tra i siti legati ad emittenti televisive, dietro quello della storica Rete8. Ultima nota, prima di lasciarvi alla lettura della classifica, il dato indicato è quello della posizione occupata dal sito nella graduatoria mondiale di tutti i siti ed è quello delle ore 22 del 17 luglio (lo preciso perché cambia di continuo). Questi sono i numeri. Quelle che raccontano altri sono solo allucinazioni dovute allo stress dell’errata rincorsa della quantità in luogo della qualità.

Adamo