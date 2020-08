IL CONTE DI MELATINO... CORO MIAGOLANTE PER VOCI TRISTI

S'ode a destra gridare i trombati

A sinistra risponde un lamento:

D'ambo i lati son tutti provati

Dai nomi di gran novità.

Poi si sente lontan miagolar;

Qualcuno avrà certo spiegato:

A tutto il drappello schierato;

Che stavolta la trippa n’avrà.

Già di vista sparito è il supremo;

La sconfitta è calice amaro;

Dover ingoiare tutti i faremo;

Gronda il sangue; raddoppia il ferir.

Chi son essi? Chi l’ha nominati?

E’ già pronto il felino a far guerra

Ma ormai sente mancargli la terra

Che sia meglio stavolta sparir?

Sol dell’acqua gli resta il controllo

Parla con tutti: Fratelli li dice

Ma è solo restare in ammollo

A ognun d'essi tristezza traspar.

La politica non più è nutrice,

Ma di grandi speranze è ora intrisa,

La Fondazione che già s’eran divisa,

Forse è meglio andarsene al mar.

Adamo

(per gentile concessione di Alessandro Manzoni)

La Foglia di Fico è una rubrica di satira politica e di politica satirica