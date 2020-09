LA FIGURACCIA: DUE CANDIDATI A SINDACO... UNO DEL CSX E UNO DELLA LEGA... STESSO PROGRAMMA... CHI HA COPIATO?

Un capoverso copiato... è una coincidenza. Due capoversi copiati... sono un indizio. Tre capoversi copiati... sono una prova. Si rinnova anche in queste elezioni, il tradizionale rito italico del programma elettorale copiato. Perché stare a faticare a scrivere pagine e pagine di buoni propositi per il governo del territorio, quando si possono copiare spudoratamente quelle scritte da altri? E che problema volete che sia, se i territori sono differenti, se i problem sono diversi e, soprattutto... se l'area politica è addirittura opposta.

Prendete, per esempio, due comuni a caso, neanche poi tanto lontani tra loro: Torre de' Passeri: provincia di Pescara, 2 994 abitanti, Val Pescara e Isola del Gran Sasso; provincia di Teramo, 4930 abitanti, Valle Siciliana. Tra due settimane si vota in tutti e due i Comuni. E adesso prendete a caso due programmi, quello della lista RICOMINCIARE TORRE del candidato Sindaco Antonello Linari, e quello di SIAMO ISOLA, del candidato Sindaco Massimo Di Giancamillo. E adesso leggeteli... i programmi. Un capoverso copiato... è una coincidenza. Due capoversi copiati... sono un indizio. tre capoversi copiati... sono una prova.

Chi ha copiato chi? E perché? E come è possibile che lo stesso programma vada bene per un candidato di Centrosinistra a Torre de' Passeri e per quello della Lega ad Isola?



Adamo