ADAMO / LA PRESIDENTE DEL RUZZO TESTIMONIAL... SI PUO' FARE? CHIEDO PER UN AMICO

Io non lo so. Sono ignorante in materia, Lo ammetto. Non lo so se il presidente di una società partecipata a capitale pubblico, possa utilzzare il proprio ufficio per uno scatto fotografico, che poi viene utilzzato da una società commerciale, che lo pubblica con tanto di tasto "acquista". Non lo se si può fare. Sono ignorante. Leggo che "La Casa Editrice DIKE ringrazia l’avv. Alessia Cognitti, Presidente di Ruzzo Reti S.p.A., per aver deciso di accompagnare il suo 2021 con la nostra agenda legale e gli aforismi che introducono ogni giorno del nuovo anno" e mi fa piacere che la presidentessa del Ruzzo possa alleggerire i propri impegni con la lettura di un aforisma quotidiano, ma continuo a chiedermi se sia giusto che una società commerciale usi quella foto, in quell'ufficio, per una vendita. Si può fare? Chiedo per un amico



