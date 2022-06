LA VOCE DEL MISTER / LA STRADA DA SEGUIRE E' IL SETTORE GIOVANILE

Un'attenta gestione del settore giovanile è senza dubbio l'investimento più sicuro che una società di calcio possa fare. In questo periodo in cui l'Italia è alla ricerca di una nuova e più pulita dimensione economica il mondo del calcio dovrebbe adottare una filosofia all'insegna del risparmio per cercare di sopravvivere e resistere ai fallimenti. Nel calcio una via percorribile c'è, sempre che i club mostrino una seria e sincera volontà di ridare credibilità al mondo calcistico. Quella dell'investimento sui giovani rappresenta la strada da seguire. Oggi ci sono Presidenti che si lamentano degli altissimi investimenti di gestione e poi si recano all'estero per concludere contratti miliardari acquistando giocatori che non sono sicuramente superiori ai nostri giovani. I calciatori stranieri non sempre offrono un prodotto migliore, e se i nostri giovani potessero giovarsi di maggiori investimenti ed attrezzature, potrebbero fornire risultati migliori. Avere alle spalle una società che crede al settore giovanile, con una gestione oculata sarebbe la strada migliore da seguire in particolare per le squadre di serie C. dove l'impiego di giovani sarebbe una risorsa economica importante che riempirebbe di danaro nel loro impiego in forma di minutaggio per utilizzare nella gestione della società. Oggi purtroppo non ci sono più imprenditori che investono nel calcio per cui le società devono credere al settore giovanile dove ci sono talenti che curati in modo continuo con tecnici validi, nel prossimo futuro alcuni di essi possono essere integrati titolari in prima squadra. Come sarebbe bello vedere 4-5 giocatori che fanno parte della squadra titolare cresciuti nella società di appartenenza sarebbe un risparmio economico non indifferente. Invito tutte le società di lavorare sul settore giovanile con più continuità sicuramente ci vogliono alcuni anni ma alla fine i risultati vi premieranno.

ANTONIO VALBRUNI