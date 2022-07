LA VOCE DEL MISTER / “C’ERA UNA VOLTA LA TERAMO CALCIO”

C'era una volta il Teramo che grazie agli amici del calcio teramano (complimenti a loro) viene solo ricordato da un gruppo di persone che hanno passione, che con le loro manifestazioni ricordano i calciatori del passato che hanno dato tanto alla gloriosa maglia biancorossa. Oggi la realtà è diversa e tutti i tifosi chiamano a voce alta tutta la classe dirigente attuale a un bagno di verità. I tifosi sono stati presi a schiaffi, basta raccontarsi bugie. L'umiliazione è grande, la cruda realtà è umiliante, tanto da impedirci dopo una salvezza dignitosa la Lega Pro. La sconfitta di aver perso la serie C. ( spero che mi sbagli e non ricordare nella storia del Teramo l'8 Luglio una data triste come un delitto preparato e attuato scientificamente ) è stata peggiore di tutti gli avversari che abbiamo incontrato in campionato. Ora non ha senso riempire di chiacchiere i tifosi. Senza una vera rifondazione non c'è nessuno che possa salvarci a un calcio dignitoso. Abbiamo perso la faccia è inutile girarci intorno. Il ciclo negativo dirigenziale si spera sia finito, basta semplicemente dare in futuro la società a persone capaci di attirare le simpatie dei tifosi, ma soprattutto con un progetto serio e uscire con onore da questo tunnel negativo dove il Teramo centenario è stato umiliato. Oggi il calcio teramano è atteso da un presente davvero complicato la teramanità e la passione dei locali devono uscire con le proprie forze dall'infermo in cui siamo finiti e non lo meritiamo assolutamente, viene tutto dimenticato il record di abbonamenti dei tifosi nel 2019. Sicuramente non sarà facile riscostruire, resta solo tanto dispiacere. Bisogna gettare le basi per un futuro migliore con l'operazione rilancio che rappresenta un tentativo di ritrovare antiche sensazioni vincenti per una rinascita del calcio biancorosso. un compito da prendere molto seriamente.Ai tifosi biancorossi piace vincere, odiano perdere vogliamo un futuro all'altezza della storia del Teramo Calcio. Concludo nel dire grazie a tutti i calciatori che ci hanno fatto sognare in questi anni fantastici di serie C. e a tutti i veri tifosi che con tanti sacrifici sono andati in tutti i campi per portare il nome del Teramo calcio.

ANTONIO VALBRUNI