LA VOCE DEL MISTER / APPLAUSO AI TIFOSI CHE NON ENTRERANNO

TERAMO, il feudo caldo del tifo biancorosso ha annunciato attraverso i canali social la non presenza.Una dura presa di posizione, esplicato nei comunicati stampa. Le motivazioni di tale assenza sono da ricercare nei motivi soliti e ben noti in uno stadio che non sentono loro per le vicende estive di una società che ha riportato nei dilettanti una squadra che per tradizione e passione non meritava questa fine ingloriosa.Da tecnico navigato con tanti anni di calcio giustifico la non presenza allo stadio degli ultras perché la loro passione i propri ideali non meritavano questa delusione per cui non sentivano un senso di appartenenza in uno stadio che non sentiranno mai loro. Gli Ultras nei vari club sono tifosi liberi ,e liberi di esserlo.Sono sempre concordo che il calcio Teramano in passato abbia raggiunto il calcio Professionistico grazie al calore degli ultras e dei tifosi tutti tra tante e dispendiose trasferte affrontate Olbia su tutte e non meritava una fine così ingloriosa. Quindi visto in uno stadio che non sentono loro per poter esprimere il loro tifo la decisione va solo rispettata e applaudita. Complimenti alle decisioni prese.

ANTONIO VALBRUNI