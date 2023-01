LA VOCE DEL MISTER / LA PREPARAZIONE ATLETICA E CHI LA CURA…

I Preparatori atletici indispensabili a tutti i livelli sportivi : Oggi parliamo dei preparatori atletici. I pareri sul loro ruolo sono concordi : se fanno il gioco di squadra e non prevaricano il ruolo dell'allenatore, sono ormai indispensabili a tutti i livelli. Anche tra i dilettanti, chi coltiva delle ambizioni non può rinunciarvi, è una figura indispensabile per la forma atletica. Questa figura è da diversi anni un elemento fondamentale nella vita di un club. A volte incensato, più frequentemente con i mitra puntati pronti alla critica, al preparatore si attribuiscono meriti e demeriti probabilmente esagerati, nell'uno e nell'altro caso. Anche perchè il preparatore atletico è solo una delle pedine di uno staff che da solo non può decidere le sorti di un club. Nel bene o nel male. Ciò non toglie che, con il calcio di oggi sempre più asfissiante e pressante, e con rose numerose, la gestione della parte atletica sia uno dei parametri fondamentali per il cammino di una squadra in un campionato. A qualunque livello, s'intende. Di certo sono finiti i tempi in cui gli allenatori curavano da soli l'aspetto tecnico-tattico e la parte atletica. Gli addetti ai lavori sono tutti convinti che anche nel futuro assisteremo a un'ulteriore evoluzione della figura del preparatore. Occorre ricordare che anche nella preparazione conta molto la fiducia reciproca. Chiaro che il preparatore atletico gioca un ruolo utilissimo : allieva l'allenatore da un bel carico di lavoro e, se mi è consentito una battuta, spesso si becca la responsabilità per una sconfitta più che il merito di una vittoria. Una volti noi tecnici amavamo fare tutto da soli, ora abbiamo capito di aver bisogno di una mano. Senza carichi di lavoro : nel calcio le motivazioni i carichi sono subordinati. Ormai gli allenatori devono ammettere che la figura del preparatore è importante. Chiaro che per una società dilettantistica l'impegno più importante è quello economico, ma per i club ambiziosi è una figura necessaria. Nel calcio di oggi tutti i sodalizi anche quelli minori nel loro organigramma c'è sempre un preparatore di fiducia. Non scordiamoci che gli allenatori devono comunque essere in grado di sapere fare tutto. In campo si vede sempre la mano del preparatore e oggi in tutte le squadre a livello atletico in un calcio di corsa la sua presenza è fondamentale. Per concludere il preparatore atletico è un professionista specializzato nel far raggiungere, mantenere o recuperare la condizione fisica ottimale degli atleti che praticano sport a livello agonistico. Inoltre, possiede competenze di tutta la muscolatura del calciatore. La figura del preparatore a mio giudizio deve essere considerato una figura centrale ai fini del rendimento agonistico. Una figura ormai definitivamente affermata nel mondo del calcio. L'impegno e lo sforzo fisico che le esercitazioni richiedono ai calciatori durante gli allenamenti settimanali, pongono spesso il preparatore atletico nella scomoda posizione di essere percepito dai calciatori come una specie di aguzzino, in quanto dispensatore di pesanti fatiche. La sua professionalità deve far raggiungere la forma fisica sia ai singoli atleti che alla squadra nel suo insieme. E' questo infatti ciò che si aspettano da lui, allenatore e dirigenti di un club.

ANTONIO VALBRUNI