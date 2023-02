LA VOCE DEL MISTER / RAPPORTI TRA DIRETTORE SPORTIVO E ALLENATORE

E' sempre più difficile ormai riscontrare da tempo che ad un solo manager va delegata la gestione complessiva della società di calcio : da tempo si è assistito con maggiore frequenza all'ingresso nel mondo del calcio di figure professionali che occupano la sfera tecnico - sportiva tra questi il Direttore sportivo. Tale fenomeno arricchisce la società di competenze manageriali di alto profilo. Tra le funzioni più importanti che il Direttore Sportivo è chiamato a svolgere con la competenza specifica e la sensibilità sportiva, che costituiscono il patrimonio professionale, più esclusivo, vi è quella della gestione dei rapporti con l'allenatore. La storia dei rapporti tra i Direttori Sportivi e gli allenatori è infatti caratterizzata da diffidenza e a volte allo scontro sulle scelte del mercato dei calciatori.Se è vero che il compito del Direttore Sportivo è quello di rispondere dell'andamento tecnico complessivo della squadra in relazione alla linea politica ed economica della società, è anche vero che la responsabilità della guida tecnica della squadra è compito esclusivo dell'allenatore il quale, nell'ambito delle sue competenze, deve poter contare sulla completa autonomia operativa. Il Direttore Sportivo deve pertanto assicurare al suo tecnico una leale collaborazione, senza ingerenze nella impostazione tecnico-tattica della squadra, ma assimilare in pieno quello del suo allenatore di turno, così da essere in grado in ogni momento di comprenderne le esigenze e provvedere all'individuazione degli elementi necessari alla realizzazione del progetto tecnico elaborato dall'allenatore per la composizione della squadra. Spesso si aprono delle incomprensioni molto pericolose per una visione diversa fra l'allenatore e il Direttore Sportivo non secondo l'ottica professionale del tecnico, ma una visone diversa tutta personale del DS il quale, tende a sostituirsi in tutto alla figura dell'allenatore con la pretesa di condizionare scelte e piani tattici.E' facilmente comprensibile che per un lavoro di squadra e l'affiatamento tra le figure professionali che operano in questo contesto costituisce un elemento determinante per il raggiungimento del successo sportivo. Quindi una collaborazione tra le due principali componenti tecniche della società di calcio sia piena e costante, al fine di garantire alla società lo sviluppo armonico desiderato, assicurando il coinvolgimento dell'allenatore nei programmi societari, senza per questo mortificare le convinzioni professionali e l'autonomia operativa. Lo spirito vincente di una squadra di calcio si avverte in una collaborazione di fiducia nel contesto di una società di calcio, che devono avvertire anche gli atleti che vanno in campo. Per concludere lo spirito di grande collaborazione e di approfondimento delle tematiche sportive devono unire le due figure professionali : Direttore Sportivo e Allenatore.



ANTONIO VALBRUNI