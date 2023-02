LA VOCE DEL MISTER / IL MODULO 3 - 4 - 2 - 1

Ogni allenatore ha un sistema di gioco preferito con cui dispone la propria squadra. Sistema di gioco al quale è giunto tramite la propria esperienza da calciatore, da quella assimilata dagli allenatori che ognuno ha avuto, ma soprattutto dall'esperienza passata sul campo come allenatore, confrontandosi con le difficoltà quotidiane negli allenamenti. Il gioco di calcio in questi ultimi anni si evolve continuamente sia sotto l'aspetto fisico, che quello tecnico-tattico. Ne consegue che la preparazione atletica è di estrema importanza ma altrettanto importante è la tecnica individuale del calciatore, il suo senso tattico e in particolare la sua personalità. Uno dei motivi in cui si adotta il modulo 3-4-1-2 in questo sistema di gioco, a mio avviso ,bisogna avere buon equilibrio sia in fase di possesso palla che di non possesso. E' un modulo che responsabilizza molto i calciatori, li rende partecipi al gioco e li fa sentire importanti e consapevoli delle proprie qualità. Qualità che in campo si devono esprimere attraverso alcuni fattori: avere una costante continuità in campo indipendentemente dal risultato. La positività di aiutare e semplificare il compito dei compagni, non giocando solo per se stesso ma per la squadra, inoltre essere determinati nelle giocate importanti, assumersi i rischi delle scelte nelle due fasi di gioco, controllare la propria emotività, la carica aggressiva, l'estro, la fantasia e la reattività , in modo da capire immediatamente le situazioni di gioco nelle due fasi.Un sistema di gioco il 3-4-1-2 molto elastico con piccoli spostamenti ed accorgimenti in modo da adattarsi ad ogni avversario, in modo da non rimanere vincolato eccessivamente a un modulo in quanto la gara richiede nel suo sviluppo cambiamenti sia per ottenere un risultato positivo che per ribaltarlo e mantenerlo. Questo sistema prevede la disponibilità in campo di tre difensori centrali, quattro centrocampisti, un trequartista e due attaccanti. Si impiegano due marcatori centrali fissi sulle punte avversarie e un libero, in più due centrocampisti esterni che all'occorrenza difendono a zona le corsie laterali. Nel sistema 3-4-1-2 a zona sono fortemente applicati i principi del gioco a zona con la differenza di utilizzare tre difensori in linea anzichè i tradizionali quattro. La rinuncia al quarto difensore permette di utilizzare un giocatore di spiccate propensioni offensive dotato di di estro e fantasia che agisce a ridosso delle punte, dando così un grosso supporto in fase di attacco, equilibrio al centrocampo in fase di copertura quanto la squadra non è in possesso della palla ed è in difficoltà. Il sistema 3-4-1-2 ha un numero maggiore di centrocampisti e punte rispetto ai difensori e confrontandolo con gli altri sistemi di gioco ne risulta più offensivo.Di estrema importanza è lo schieramento a zona dei quattro centrocampisti, i due centrali davanti alla difesa hanno soprattutto compiti di interdizione e di riconquista della palla, mentre i due centrocampisti esterni oltre a questi compiti devono essere molto bravi nella corsa avendo de gestire una lunga porzione di campo, sia in fase di spinta che di contenimento e devono essere bravi nelle diagonali e nei raddoppi di marcatura. Con questo sistema di gioco va attentamente curato l'organizzazione difensiva. Nel 3-4-1-2 il trequartista è l'elemento che deve conferire alla squadra l'estro e la fantasia in fase d'attacco vi ricordate Tremolada visto al Bonolis col Modena, era bravo sia in fase d'attacco e dava la giusta dose di copertura quando la squadra lo richiedeva in fase di non possesso, doveva mettere in condizioni l'attaccante per finalizzare l'azione. In fase di attacco il trequartista deve esaltare le sue spiccate qualità offensive.Mentre in fase difensiva assieme agli attaccanti i presupposti per la riconquista della palla contrastando lo sviluppo dell'azione avversaria. Mentre gli attaccanti devono essere mobili con capacità di smarcarsi e di creare gli spazi per l'inserimento dei compagni. Per concludere il sistema di gioco 3-4-1-2 ha dei grossi vantaggi per i calciatori che è quello di consumare meno energie, per il fatto di essere più numerosi attorno alla palla e di assumere più iniziative, essendo la squadra corta quindi più facile di attuare il pressing. I meccanismi specie in fase difensiva nello scalare in marcatura devono essere ripetuti continuamente negli allenamenti settimanali.