LA VOCE DEL MISTER / UN MUSEO DEL CALCIO BIANCOROSSO

Museo del calcio biancorosso : realizzare un museo del calcio nello vecchio stadio Comunale dopo averlo ristrutturato sarebbe un sogno per molti tifosi biancorossi. Il museo permette ad ogni visitatore attraverso filmati, maglie, foto, vecchi articoli dei giornali, i volumi dello storico Professore Serpentini, e quello di rendere viva la storia biancorossa, sarebbe un progetto bellissimo. Chi avrà occasione di visitarlo avrà la possibilità di conoscere la storia dei 110 anni di calcio biancorosso. Il museo del calcio deve essere un punto di riferimento e di ritrovo per tutti gli appassionati sportivi teramani. Un centro d'eccellenza storica nel quale si possa rivivere e riscoprire i veri valori. Un luogo imperdibile per scolaresche, scuole calcio, e famiglie in cui scoprire eroi e personaggi del calcio teramano e rivivere le emozioni delle sfide più intense, più appassionate, in modo da mantenere viva la memoria sportiva teramana. Il visitatore avrà modo di vedere le maglie indossate dai calciatori e i cimeli vari. Tra queste tutte le foto delle varie squadre, raccolte di documenti storici, finalizzate alla valorizzazione della memoria del patrimonio storico per tutti che vorranno entrare in contatto con la storia biancorossa. Un percorso emozionale, passione, gioie, dolori, momenti di partecipazione costante con il club. Il simpatizzante e in generale chiunque visiterà il museo potrà vivere la propria passione per i colori biancorossi. Una realizzazione che vogliono tutti i tifosi, da fare da subito.

ANTONIO VALBRUNI