LA VOCE DEL MISTER / L'ALLENATORE, UN'ICONA (CHE DEVE METTERSI IN GIOCO)

L'allenatore è sempre stato visto come un uomo di campo. Un'icona del nostro calcio, Nereo Rocco, allenatore del Milan negli anni sessanta e settanta, aveva spiegato a un famoso cronista come aveva scelto di gestire la squadra dentro e fuori dal campo, sottilineando il fatto che, trattandosi di un grande club con grandi giocatori, l'impresa non era stata facile. Gestire uomini e campioni rimane una missione difficile, ma oggi i tempi sono cambiati e la figura del tecnico sportivo si avvicina sempre di più a quella del capo di un'azienda. Nei primi anni da allenatore ci si limita ad essere allenatore in campo. Lavorare in una società il compito del tecnico è di occuparsi della gestione di 24 giocatori più del suo staff. A volte si vince a volte si perde, ma la squadra deve sempre rispondere alle sollecitazioni impartite dall'allenatore. Seguendo sempre un progetto che la dirigenza ha in mente. Il progetto vincente lo si costruisce con alcuni anni di lavoro nella stessa squadra vedi il percorso dell'Atalanta in questi ultimi tempi seguendo il progetto del tecnico Gasperini. il modo di lavorare con la squadra, scegliendo sempre giocatori di gradimento e collaboratori di fiducia, sempre ognuno nella competenza dei ruoli, organizzazione del settore giovanile, e insieme alla società stabilire regole di comportamento dentro e fuori dal campo il tutto per iscritto. La società a volte vuole raggiungere dei sogni ,portare la squadra a vincere un campionato e creare un modello organizzativo che durasse nel tempo. Vincere coinvolgendo tutti gli uomini a disposizione, protagonisti e riserve, in un progetto d'assieme.Per essere all'altezza del compito che viene affidato al tecnico per rispetto verso la società che lo sceglie bisogna lavorare molto e studiare per tenersi al passo con i tempi. Per ottenere i risultati subito bisogna fare in modo che durino nel tempo e che la società si migliori come modello da imitare grazie al grande lavoro dell'allenatore. Per realizzare questo, bisogna capire l'importanza della squadra invisibile. Per essere un vincente nel mondo dello sport come quella dell'organizzazione aziendale, occorre saper allenare due squadre : la prima scende in campo, l'altra non si vedrà mai, ma dà un supporto importante dietro le quinte.Per concludere una squadra vincente ha un'organizzazione vincente. Il tecnico deve mettersi in gioco in diversi ruoli e ampliare le proprie competenze, così da farsi trovare pronto di fronte a tutte le sfide che lo sport chiede. L'importante che ci si affidi alle cure della bravura di un tecnico che sappia coniugare la teoria alla pratica.

ANTONIO VALBRUNI