LA VOCE DEL MISTER / CAPITANO, MIO CAPITANO…

Il capitano di una squadra di calcio : Il capitano di una squadra di calcio è generalmente il giocatore più rappresentativo della squadra, anche se ogni società è libera di adottare criteri specifici per l'assegnazione di tale ruolo; ad esempio gli anni di militanza nel club, il numero di presenze o significative qualità morali di rappresentanza. Il capitano è colui che in campo indossa la fascia al braccio, colui che della squadra è il punto di riferimento.Un capitano rappresenta la propria squadra, i propri colori, i valori della propria società. Motivo per cui il suo comportamento deve essere di esempio per tutti, sia in campo che fuori dal campo. Deve essere di ispirazione per i propri compagni, che dovranno prenderlo come modello. Un capitano dà sempre il massimo sia in allenamento che in gara.Un capitano non molla mai, qualunque sia il risultato., Un capitano si comporta sempre in modo corretto e leale, perchè ha dentro di se i valori dello sport.Uno dei compiti più importanti del capitano è che insieme all'allenatore è quello di mantenere il gruppo unito e di risolvere eventuali controversie che possono nascere tra i compagni. Il capitano farà del suo meglio affinchè nel gruppo regni l'armonia, rimproverando chi si comporta male e se il problema persiste segnarlo all'allenatore. Deve far si che all'interno del gruppo regni l'armonia e convincere il gruppo di aiutarsi l'uno con l'altro.Un buon capitano ci sono degli esempi recenti nel Teramo Calcio quelli di SPERANZA e ARRIGONI che in campo incoraggiavano sempre i compagni a dare sempre il massimo e li correggevano se sbagliavano.Il capitano per concludere è un vero leader trascina i propri compagni a dare il massimo in ogni partita sia con il proprio esempio, che incoraggiandoli con la propria voce. Il capitano è il primo della fila ad entrare in campo. Il primo che ci mette la faccia. E' lui che rappresenta la squadra nel bene e nel male.Il capitano è colui che con la sua personalità collabora con l'arbitro e si fa sentire se sbaglia nelle decisioni in gara.

ANTONIO VALBRUNI