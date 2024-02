LA VOCE DEL MISTER / COME FANNO I PORTIERI A PREVEDERE LA DIREZIONE DEL PALLONE IN UN CALCIO DI RIGORE

Il portiere di fronte al calciatore che tira il rigore, per fare la sua parata fino ad oggi si è sempre basato solo sulla intuizione e sulla sua esperienza. Esistono però due recenti ricerche, condotte presso le Università di Liverpool e della British Columbia Canadese, grazie alle quali si potrà fare affidamento su un metodo scientifico per prevedere la direzione del pallone. I due studi, infatti hanno messo in evidenza quali parti del corpo del tiratore è necessario osservare durante il tiro per capire verso quale lato della porta si dirigerà il pallone : il bacino e il piede d'appoggio.Nel primo caso risulta che se il calciatore colpisce il pallone con l'interno del piede e se le sue anche sono orientate frontalmente alla porta, la palla si dirigerà alla destra del portiere. Se invece le anche formano un angolo aperto con le caviglie, la palla si dirigerà verso il lato sinistro. Ma non è tutto. Secondo i ricercatori, infatti, una previsione è possibile anche quando il calciatore non sta fermo davanti alla porta e quindi quando la sua posizione prima del tiro non è definibile con precisione. In questo caso è necessario che il portiere osservi il piede d'appoggio, il cui orientamento corrisponde alla direzione che il tiratore imprimerà al pallone. Il portiere è infatti un personaggio singolare. Portieri si nasce, è indispensabile la vocazione, che ha avuto il dono con le mani e le usa solo lui. Prigioniero di un destino da sempre è un fantasista per cui i continui aggiornamenti fanno di lui un calciatore che ha la fiducia dei compagni specie dopo i supplementari dove si svolgono i calci di rigore per una qualificazione importante. La sua carica emotiva deve essere sempre importante nel parare un calcio di rigore.

ANTONIO VALBRUNI