LegalMente / INTERVISTA QUESTA MATTINA SU RADIO IMMAGINA, HO PARLATO DELLA SOLIDARIETÀ ABRUZZO, E DI 104 RAGAZZI UCRAINI…

Questa mattina ho avuto il piacere di essere intervistata da Radio Immagina, che sta realizzando un racconto radiofonico della campagna del Pd “Accoglienza Ucraina”, attraverso le testimonianze di iscritti e militanti. È stata l’occasione, per me, di sottolineare quale sia l’impegno che stiamo profondendo nell’assistenza ai profughi della guerra, raccontando quella che è la straordinaria eccezione Abruzzo: i 104 minori non accompagnati ospiti di una struttura a Giulianova. Una struttura, che è un albergo, l’Hotel Royal, ma che si è trasformata in un vero e proprio centro di accoglienza, con l’impegno costante dei gestori, e con la fattiva vicinanza di 40 avvocati teramani, da sempre impegnati nella tutela dei minori, che si sono messi a disposizione quali tutori di questi ragazzi, per alleviare l’inevitabile disagio della distanza dalle famiglie. Ho anche voluto ricordare, nell’intervista, che la nostra legislazione consente un’altissima tutela dei minori non accompagnati, che hanno la possibilità di godere dell’assistenza medica, hanno un codice fiscale e potranno iscriversi a scuola, anche se la mia speranza è che, prima della riaperture delle scuole, possano tornare alle loro famiglie.

