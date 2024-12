LEGALMENTE / PERCHÉ IL DIRITTO ALLA SALUTE È UNA PRIORITÀ …

La Corte Costituzionale ha ribadito un principio fondamentale: in un contesto di scarsità di risorse pubbliche, devono essere prioritariamente ridotte le spese non essenziali, prima di sacrificare quelle funzionali a garantire diritti fondamentali come la salute. La sentenza sottolinea che il diritto alla salute coinvolge esigenze primarie della persona umana e non può essere subordinato a vincoli di bilancio, fintanto che esistono altre risorse disponibili per impieghi non altrettanto prioritari…

