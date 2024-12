LEGALMENTE / Open Arms e l’assoluzione di Salvini: un fatto storico tra diritto ed etica

L’assoluzione di Matteo Salvini nel processo per il caso Open Arms rappresenta un passaggio cruciale nella storia recente del nostro Paese. La vicenda ha visto il leader della Lega, all’epoca Ministro dell’Interno, accusato di sequestro di persona per aver impedito per giorni lo sbarco di migranti, tra cui bambini e persone in condizioni di sofferenza, a bordo della nave dell’ONG spagnola. Una decisione che, pur essendo stata dichiarata non perseguibile penalmente, resta eticamente discutibile e profondamente divisiva.

Lasciare esseri umani – uomini, donne e bambini – in balia del mare per giorni, senza cure adeguate e senza la possibilità di approdare in un porto sicuro, non è solo un atto politico. È un atto che interroga profondamente la coscienza collettiva e il nostro senso di appartenenza a una comunità che si definisce libera, democratica e rispettosa dei diritti umani. La sofferenza inflitta a chi si trova in una condizione di vulnerabilità estrema non è compatibile con i valori della nostra Costituzione e con il ruolo che l’Italia dovrebbe assumere nel Mediterraneo e nel mondo.

La nostra Carta Costituzionale, infatti, è fondata su principi di uguaglianza, solidarietà e rispetto della dignità umana. Valori che non sono astratti, ma che devono guidare concretamente le scelte politiche e sociali. L’articolo 2 della Costituzione richiama il dovere inderogabile di solidarietà, mentre l’articolo 3 afferma l’uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di condizioni personali e sociali. Il mancato rispetto di questi principi non può che allontanare il nostro Paese dalla sua vocazione democratica e umanitaria.

L’assoluzione di Salvini, pur legittima dal punto di vista giuridico, non può essere considerata un via libera a politiche che alimentano la disumanizzazione e la negazione dei diritti fondamentali. L’Italia non si salva con atti di chiusura e indifferenza, ma con il rispetto della persona, indipendentemente dal colore della pelle, dalla religione o dalla provenienza. La nostra storia e la nostra cultura ci insegnano che l’accoglienza e la solidarietà sono i pilastri su cui costruire una società giusta e inclusiva.

È importante, dunque, riflettere su quanto accaduto. Non per alimentare divisioni politiche o ideologiche, ma per riaffermare che l’etica non può essere subordinata alla legge. Un comportamento può essere dichiarato non illegale, ma ciò non significa che sia moralmente giusto. E il caso Open Arms è, in questo senso, un monito per tutti: la civiltà di un popolo si misura nel modo in cui tratta i più deboli