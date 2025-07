LegalMente / NON SI RISPARMIA SULLA FRAGILITÀ: DIFENDIAMO LO SPORTELLO MALATTIE RARE

Esprimo pieno sostegno e condivisione alle preoccupazioni espresse dalle associazioni “Carrozzine Determinate”, “Cromosoma della Felicità” e “Insieme per Silvia SCN2A” in merito alla gravissima riduzione dei giorni e degli orari di apertura dello Sportello Malattie Rare della ASL di Pescara nel mese di luglio. Non è accettabile che un presidio sanitario essenziale, punto di riferimento per tutta la Regione Abruzzo, venga lasciato alla discontinuità organizzativa e alla precarietà gestionale proprio nei mesi estivi, quando l’assistenza non può e non deve fermarsi. Le malattie non vanno in ferie. Nemmeno i diritti. Parliamo di un servizio fondamentale per persone affette da patologie rare, spesso complesse e invalidanti, che richiedono continuità di cura, supporto costante, risposte rapide per certificazioni, prescrizioni di farmaci salvavita, integratori, dietoterapici e programmazione di visite specialistiche. Ridurre l’operatività dello Sportello a sei giorni in tutto il mese di luglio, con orario ridotto, equivale di fatto a negare un diritto di accesso alla sanità pubblica per chi ha più bisogno. In assenza persino di una linea telefonica attiva, ogni chiusura rischia di tradursi in un ritardo che può compromettere la salute, la qualità della vita, talvolta la sopravvivenza stessa delle persone. Non possiamo permettere che le istituzioni risparmino proprio sulla parte più fragile e sfortunata della nostra società. Lo Sportello Malattie Rare non è un semplice punto informativo: è un nodo fondamentale della rete sanitaria regionale, al servizio di adulti e bambini, che non può essere sacrificato sull’altare della carenza di personale o di scelte organizzative sbagliate. Garantire la presenza stabile di un medico e di un’infermiera specializzata non è una spesa superflua, ma un atto di civiltà. È un investimento nella dignità delle persone. Occorre che l’assessora alla Sanità della Regione Abruzzo, Nicoletta Verì, e al Presidente Marco Marsilio intervengano immediatamente per garantire non solo la piena operatività dello Sportello durante tutto l’anno, estate compresa, ma il suo reale potenziamento, come più volte promesso.

Serve una sanità pubblica che funzioni davvero, che sia inclusiva, accessibile, presente. Che non lasci nessuno indietro.

MANOLA DI PASQUALE