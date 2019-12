IL SINDACO DI TERAMO: «L'ATER CREA CONFUSIONE NELL'ANNUNCIARE LA CONSEGNA DI 100 CASE», D'ALBERTO CONVOCA TUTTI GLI ASSEGNATARI

Un incontro con i 53 assegnatari di case per sfollati è stato programmato dal Sindaco Gianguido D’Alberto per venerdì prossimo 20 dicembre alle ore 10.30 presso il Parco della Scienza, al fine di dettagliare la situazione, chiarire i fatti e ristabilire la correttezza del percorso e dei tempi procedurali da attivare, nell’interesse unico dei nostri cittadini.

Questo a seguito dell’annuncio da parte dell’Ater dell’acquisto entro il 20 dicembre di 100 case, pertanto pronte per essere assegnate definitivamente entro Natale, in favore di coloro i quali hanno presentato domanda a seguito di una inagibilità di tipo ‘E’. “Così si rischia di aggiungere confusione a confusione”, è il giudizio del Sindaco di Teramo nel commentare la vicenda.

Dopo i numerosi e disattesi annunci degli ultimi mesi sulla effettiva disponibilità delle case da assegnare, D’Alberto ribadisce la necessità di evitare ogni forma di semplificazione fuorviante per gli stessi beneficiari degli alloggi: “Si prende atto, con forte preoccupazione, dell’ennesimo annuncio in cui si creano aspettative non corrispondenti al percorso ed altre tempistiche rispetto a quelle annunciate. Che l’Ater avrebbe dovuto interpellare l’Agenzia delle Entrate per evitare il pagamento dell’Ires, era argomento già noto da mesi. Il grave ritardo accumulato ha fatto slittare i tempi arrivando fino a dicembre per decidere a chi spettasse la competenza circa le procedure di acquisto degli alloggi. E ad oggi, non ancora ci sono chiarezze circa il percorso di assegnazione, in quanto, a causa di lungaggini determinate da alloggi inizialmente considerati assegnabili e poi ritirati dalla Protezione Civile, la situazione è praticamente in fase di stallo”.

Proprio nella giornata di ieri c’è stato l’ennesimo incontro con la Protezione Civile che, nel Decreto Smea 230 del 10 dicembre 2019, mai notificato al Comune di Teramo, aveva comunicato di aver definito l’acquisto dei primi alloggi, in relazione alle graduatorie che i Comuni avevano predisposto con bando pubblico. “Questo non corrisponde a verità; evidentemente si ignorano i passaggi che mancano per poter consentire i primi rientri agli sfollati – sostiene il Sindaco -. Negli acquisti che l’Ater andrà ad effettuare, mancano 16 alloggi che il Comune di Teramo, su autorizzazione della Regione, ha già assegnato e questo impone di fatto una nuova riassegnazione, con relative procedure, in relazione alle nuove case messe a disposizione dalla Protezione Civile. Considerando che gli annunciati acquisti verranno effettuati entro il 20 dicembre e riguarderanno solo alcuni appartamenti è necessario, per il Comune, attendere che si concluda tutto l’iter di acquisizione da parte dell’Ater, che avverrà, con ogni probabilità, per fine gennaio. Soltanto da quel momento il Comune sulla base di appartamenti realmente acquistati potrà procedere all’assegnazione, consentendo a tutti coloro i quali hanno fatto domanda di concorrere con eguali diritti, nel rispetto di quanto definito dal bando. Siamo ancora in attesa di conoscere il numero e la tipologia delle case realmente disponibili e assegnabili. Nessuno ad oggi ha risposto. E a questo punto, a seguito delle recenti dichiarazioni, attendiamo di ricevere l’ufficiale e definitiva comunicazione di tutte le 100 case acquistate e disponibili per l’assegnazione al 20 dicembre”.

Il Sindaco prosegue ribadendo che il Comune ha pagato le conseguenze, in qualità di soggetto tenuto alla assegnazione delle case, dell’inefficace e incerta comunicazione tra Ater e Protezione Civile per la risoluzione delle problematiche. Per cui l’invito del Sindaco D’Alberto a tutte le istituzioni coinvolte, è di evitare di alimentare illusioni che possano fuorviare i cittadini che da più di tre anni sperano in un imminente rientro: “I cittadini vanno tutelati e non presi in giro. Siamo pronti, come sempre, a continuare a fare la nostra parte, ma quello che è successo non potremo più tollerarlo, lo dobbiamo ai nostri cittadini”.