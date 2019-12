IL M5S: «FALLIMENTARE LA GESTIONE DELL'ATER SUL PASTICCIACCIO DELLE CASE, BENE HA FATTO IL SINDACO A SMENTIRE LA CECI»

L'annuncio trionfale arrivato il giorno dopo il nostro comunicato in cui abbiamo ricostruito in maniera certosina tutti i passaggi del "pasticciaccio" (per usare un eufemismo) firmato ATER, circa la grottesca vicenda sull'acquisto degli immobili e sul quale il medesimo Ente non ha potuto eccepire neanche una virgola,( perché tutto tristemente vero), è stato miseramente smentito dal Sindaco D'Alberto. Bene ha fatto nel far sapere alle famiglie interessate che, al contrario di quanto affermato dalla Presidente Ceci, i tempi saranno tutt'altro che brevi! ! Bene ha fatto perché nella vicenda da noi ricostruita, anche il comune ha giocato un ruolo importante nell'alimentare il sogno di tante anime, per poi cancellare ogni speranza dall'oggi al domani, non dimentichiamolo. Ancora una volta i fatti ci danno ragione, come scritto nel precedente comunicato, "per quest'anno è andata così..."