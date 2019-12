ZENNARO SCRIVE AL MINISTERO: «RIPRISTINARE LA NORMALITA' IN A 14»

"Questa mattina, con una comunicazione ufficiale, ho ritenuto doveroso inviare al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, una lettera in cui si illustra la già nota e gravosa condizione che interessa il tratto abruzzese dell'A14, da Vasto a Val Vibrata. Otto viadotti sequestrati, corsie ridotte, casello di Roseto interdetto, sia in entrata che in uscita per chi proviene o va al Nord. A ciò si aggiunge il nuovo divieto scattato proprio ieri, che chiude al traffico i mezzi pesanti tra Pineto e Pescara Nord, dirottandoli di fatto sulla statale 16. Come ho precisato nella nota, inviata in copia anche al Prefetto di Teramo, al Sindaco di Roseto e al primo cittadino di Pineto, è necessario sentire innanzitutto gli amministratori locali delle comunità coinvolte e convocare i soggetti interessati al MIT, ognuno nel proprio ruolo. Ho chiesto al Ministro di prendere una posizione netta affinché si trovi il prima possibile una soluzione al ripristino della piena fruibilità dell'A14 abruzzese. Passato il Natale ci sarà Pasqua e poi l'estate, la viabilità e la sicurezza sono le priorità, ma altrettanto importanti sono le conseguenze che potrebbero esserci per le attività economiche e turistiche del territorio." E' la dichiarazione del deputato Antonio Zennaro.