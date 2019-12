BATTEZZATI IN LEGA: SBRACCIA, VERZILLI, METTIMANO, MARIANO E PALETTA

Diverse new entry sono state ufficializzate ieri a Chieti davanti a Matteo Salvini arrivato anche per lanciare la candidatura a Sindaco di Fabrizio Di Stefano. Torna nella Lega anche il consigliere comunale Mimmo Sbraccia che aveva aderito con Roberto Canzio anni fa, e poi per dissidi interni al comunale avevano abbandonato alle scorse elezioni comunali il partito. Con Sbraccia entra anche Ivan Verzilli che recentemente aveva lasciato il Movimento Cinque Stelle ed ora se ne comprende anche il perchè.

Gli altri ingressi in Abruzzo sono: Mario Colantonio, assessore di Chieti, ed Elisabetta (Betty) Fusilli consigliere sempre di Chieti; Roberta Salvati, consigliere di Sulmona; Guido Di Bartolomeo sindaco di Bolognano e Camillo Zaccagnini, sempre di Bolognano; Ivan Verzilli e Mimmo Sbraccia, consiglieri a Teramo; Desolina (Desy) Pagnottella e Claudio Mettimano assessori a Morro d'Oro (Teramo); Stefano Mariano, vice sindaco di Isola del Gran Sasso e Romeo Paletta, consigliere nello stesso comune teramano.