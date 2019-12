VIDEO / IL CONSIGLIO COMUNALE DI TERAMO APPROVA LA VARIAZIONE DI BILANCIO TRA LE POLEMICHE, MORRA VARA "L'ALTRA TERAMO"

Con 18 voti favorevoli e 8 astenuti è stata approvata in Consiglio comunale a Teramo la quarta variazione di bilancio per 162.500 euro destinati al sociale. L’opposizione si è astenuta. Per Giandonato Morra c'è una città da governare. Nel frattempo nasce in consiglio comunale "l'altra Teramo".

