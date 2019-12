TORANO, FDI ATTACCA IL SINDACO: «PROVI VERGOGNA»

Il gruppo di Fratelli d'Italia di Torano Nuovo risponde al Sindaco e al suo comunicato autocelebrativo sulla riapertura della chiesa Madonna delle Grazie premettendo che questo importantissimo giorno rappresenta una grazia per tutti, noi compresi.

Non ci meraviglia nulla dopo che il Sindaco si è fatto fotografare sul tavolo dei relatori nella convention del Pd di Teramo di qualche settimana fa ma vogliamo, comunque, fargli notare due cose:

1- il committente, l'appaltante e il titolare del finanziamento, come giusta determina dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione n.32 del 21 giugno 2017, è la diocesi di Teramo-Atri e del Vescovo pro tempore Lorenzo Leuzzi motivo per cui, se il Sindaco si premura di ringraziare qualcuno, l'unico meritorio e titolato è Sua Eccellenza (e per Sua Eccellenza intendiamo il Vescovo!);

2 - se il Sindaco ringrazia l'allora consigliere regionale Dino Pepe per aver "curato con speciale premura la vicenda, dapprima con la ricerca dei finanziamenti necessari e poi seguendo con attenzione e dedizione tutto il complesso percorso amministrativo" (riportiamo le testuali parole delle dichiarazioni che troviamo sulla stampa) dice una cosa molto grave. In primis perché quei finanziamenti sono stati richiesti, con una giusta motivazione per giusta causa terremoto, e ottenuti dalla Diocesi cosi come per tutte le altre chiese che hanno subito danni dal terremoto del 2016 (a Natale hanno riaperto al culto anche la chiesa di Colonnella per intenderci e a breve partiranno i lavori per quella di Nereto...) e in secundis perché potrebbe dare adito a pensare che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dia precedenza alle sollecitazioni politiche piuttosto che al regolare decorso delle pratiche. Rifiutiamo di pensare e di credere a quest'ultima ipotesi, avendo avuto modo di constatare, attraverso il ruolo di consigliere provinciale delegato all'edilizia scolastica che ricopre il nostro concittadino Luca Frangioni, il lavoro serio e preciso dell'Usr motivo per cui invitiamo il Sindaco e i suoi ad evitare di mistificare la figura del consigliere regionale accreditandogli meriti che in realtà non puo avere.

Siamo felici che la nostra chiesa sia stata riaperta ma ci lascia l'amaro in bocca la sua becera e vergognosa politicizzazione, avvenuta peraltro anche sul pulpito della Chiesa durante la Messa per le riapertura al culto.

Ringraziamo tutte le persone che hanno preso le distanze da questo intervento poco elegante, distinguo che sono arrivati anche da parte di qualcuno della maggioranza!

Ricordiamo al Sindaco, infine, che qualche anno fa, proprio Gesù Cristo, cacciava dal tempio chi ne approfittava per profitto personale.



Fratelli d’Italia Torano Nuovo