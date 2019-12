IL BILANCIO DELLA PROVINCIA, DI BONAVENTURA: «E' STATO UN ANNO DIFFICILE». SCUOLE, OK AL TRASFERIMENTO DI 11 CLASSI DELLO SCIENTIFICO, IL VECCHIO COMI SARA' ABBATTUTO E RICOSTRUITO

Questa mattina, nella sede della Provincia di Teramo in via Milli, il Presidente Diego Di Bonaventura ha tenuto una conferenza stampa di fine anno per tirare le somme e fare il bilancio di questo 2019 che sta per concludersi. La scuola è stato uno degli argomenti piu' importanti insieme alla manutenzione delle strade. Per quanto riguarda la scuola il consigliere provinciale Luca Frangioni, è tornato a parlare del trasferimento degli studenti del Liceo Scientifico Einstein dalla sede di via Sturzo a viale Bovio nell’ex sede del Comi. Il 7 gennaio saranno operative le prime 11 classi. Da giugno arriveranno altrii studenti per un totale di circa 1100 studenti. Saranno poi trasferite i ragazzi dell’Alessandrini-Marino nei locali dello Scientifico. Il Comi 2 sarà abbattuto e ricostruito. Arriverà anche l'ascensore al Di Poppa.

