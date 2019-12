A TERAMO, L'ULTIMO VENERDI' DELL'ANNO E' IL..."BLACK OUT FRIDAY", TUTTO IL CENTRO E' AL BUIO

Teramo al buio. Brutta sorpresa nel pomeriggio per il centro città, in particolare il corso principale rimasto con le luminarie spente così come Piazza Martiri, via Stazio, via Carducci e zone limitrofe. «Il problema - spiega l'assessore Stefania Di Padova - è dovuto ad un guasto importante delle linee Enel, che ha compromesso anche le luci di competenza del progetto Paride». Il comune si è mobilitato tramite l'ufficio tecnico che è in stretto contatto con il personale Enel ma a quanto pare occorrerà del tempo per tornare alla normalità.

AGGIORNAMENTO: la luce è tornata in via Carducci e zona San Giuseppe.